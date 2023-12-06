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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنذار شديد اللهجة.. شباب بلوزداد الفرصة الأخيرة لكولر قبل المونديال

صدى البلد

يخوض النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني،  لثالث مواجهاته الافريقية، بلقاء شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات، وهي المواجهة الصعبة عقب التعادل المخيب للأمال في الجولة الثانية أمام يانج افريكانز بطل تنزانيا، وسط تحذيرات وجو مشحون سواء من إدارة المارد الأحمر أو جماهيره، التي تمني النفس بإجتياز عقبة سوء المستوى الذي يلازم الفريق.

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كاف يحسم موعد المباراة بشكل نهائي

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام شباب بلوزداد، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي في التاسعة مساء يوم السبت المقبل 9 ديسمبر على استاد السلام، قبل تعديلها من قِبل الاتحاد الأفريقي «كاف».

الاهلي وشباب بلوزداد 

وأعلن الاتحاد الأفريقي، عن الموعد الجديد لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد، لتقام يوم الجمعة 8 ديسمبر بدلا من السبت، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بدلا من التاسعة.

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شوبير يحذر مارسيل كولر

وجه الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، تحذيرات للسويسري مارسيل كولر، قبل اللقاء المرتقب مع بطل الجزائر.

شوبير

وقال شوبير: «متدخلش أطراف تانية معاك في المنافسة عشان متتعبش تاني في البطولة، ناخد المباراة بجدية أكثر من اللازم لضرورة الفوز وحصد النقاط الثلاث».

كولر

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: «أعتقد أن الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر تعلم بما يكفي خلال السنوات السابقة، ولن يكرر ما حدث في النسخ الماضية من بطولة دوري أبطال أفريقيا».

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الفرصة الأخيرة لـ كولر

شهدت الأيام القليلة الماضية، خلافًا حادًا بين لجنة تخطيط الكرة داخل القلعة الحمراء، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بسبب قائمة كأس العالم للأندية، إضافة إلى مستوى الأداء العام للفريق.

كولر والجهاز الفني

واختلفت لجنة تخطيط الكرة مع كولر حول استبعاد بعض الأسماء من قائمة الفريق بكأس العالم للأندية، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين أحمد عبد القادر وصلاح محسن بجانب التونسي محمد الضاوي كريستو.

كولر ولجنة التخطيط

كما أبدت لجنة التخطيط غضبها تجاه مستوى أداء ونتائج الفريق في الفترة الاخيرة، مع منح كولر فرصة لتحسين  الأداء قبل مونديال الاندية، الذي سيشاهده العالم.

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تجهيز السولية لكأس العالم

يخطط السويسري مارسيل كولر، لتجهيز عمرو السولية، لاعب الوسط، بشكل جيد استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري، بالمملكة العربية السعودية.

عمرو السولية 

ويمنح المدير الفني عدد دقائق كبيرة للسولية خلال مباراة شباب بلوزداد الجزائري، التي تقام الجمعة المقبل على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات، وذلك وفقًا لمصادر مطلعة داخل النادي.

السولية

ويأمل كولر في تجهيز السولية بنسبة 100% قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، للاستفادة منه خاصة في ظل الخبرات التي يمتلكها في البطولات والمباريات الكبرى.

مارسيل كولر شباب بلوزداد يانج أفريكانز لجنة تخطيط الكرة الإعلامي أحمد شوبير كاف

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