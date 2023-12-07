استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

تنطلق بطولة كأس العالم للأندية، في السعودية يوم الثلاثاء المقبل، وذكرت وزارة الخارجية السعودية في في بيان أنها بالتعاون مع وزارة الرياضة تطلق ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023، وهو ما يؤكد ان الجمهور على موعد مع المتعة والإثارة خلال المونديال.

تأشيرة سعودية إلكترونية لرواد كأس العالم

أطلقت السلطات السعودية ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية 2023.

الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر إلى السعودية لعشاق كرة القدم لحضور مباريات كأس العالم للأندية، إضافة إلى توفير أفضل تجربة ممكنة للمشجعين لزيارة السعودية ولمساندة أنديتهم خلال البطولة وسط أجواء حماسية.

كيفية الحصول على تأشيرة المباريات

يمكن لحاملي تذاكر مونديال الأندية التقدم بطلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية لحضور مباريات البطولة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

وتنطلق البطولة بمباراة اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء المقبل 12 ديسمبر الجاري، في الدور الأول، ويواجه الأهلي الفائز في ربع النهائي يوم 15 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي يشارك للمرة الرابعة على التوالي في المونديال

يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022، حيث سبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

تشارك 7 أندية في كأس العالم للأندية، ممثلة لقارات العالم، في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

- الأهلي - بطل إفريقيا

- اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

- مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

- أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

- كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

- أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

- فلومنينزي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية.