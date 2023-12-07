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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الاتحاد السعودي: بنزيما وكانتي إضافة قوية لنا في كأس العالم للأندية

بنزيما وكانتي
بنزيما وكانتي

تنتظر جماهير الاتحاد السعودي انطلاق منافسات كأس العالم للأندية FIFA بفارغ الصبر، وسط رغبة شديدة في معرفة مصير الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وبخصوص ذلك كشف مدرب نادي الاتحاد السعودي مارسيلو جاياردو عن رغبته في استعادة جميع اللاعبين المصابين قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية، وعلى رأس هؤلاء يأتي كريم بنزيما.

كان التعاقد مع كريم بنزيما العلامة الفارق للاتحاد  بلا شك، نظراً للخبرات الكبيرة التي اكتسبها خلال مشواره الاحترافي مع ريال مدريد ومنتخب فرنسا. اللاعب الفائز بكأس العالم للأندية 5 مرات يريد أن يعود مجدداً لتسجيل حضوره في إحدى بطولاته المفضلة، ولكن شبح الإصابة يهدده.

بنزيما تعرض للإصابة في مباراة فريقه أمام الخليج ضمن منافسات الدوري السعودي قبل نحو إسبوعين من انطلاق كأس العالم للأندية، وهو ما جعل مشاركته في البطولة محل شك.


وحول هذا الأمر قال جاياردو: "لقد وددت أن يكون الفريق مكتملًا قبل البطولة، ولكن هذا لن يحدث بسبب الإصابات التي عانينا منها، ولكن عودة كريم بنزيما المنتظرة في الأيام المقبلة ستمنحنا قوة كبيرة قبل انطلاق كأس العالم للأندية".

وأضاف: "هناك عمل فني رائع من الجميع، ولكن اكتمال الفريق سيجعلنا نظهر بشكلٍ أقوى، الكل يعمل بتفانٍ من أجل تجهيز جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا في الفترة المقبلة من أجل منافسات كأس العالم للأندية وما بعدها".

وتطرق جاياردو للحديث حول متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، والذي انضم إلى الاتحاد الصيف الماضي، ولكن لم يحضر أي حصة تدريبية مع المدرب الأرجنتيني بسبب الإصابة، التي تعرض لها قبل وصول جاياردو.

كانتي تعرض لإصابة عضلية على مستوى الفخذ خلال مواجهة الاتحاد أمام أبها ضمن منافسات الدوري السعودي، وعليها فإنه يغيب عن فريقه منذ الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، وكان من المفترض غيابه لمدة 3 أسابيع، وهو ما يجعل مشاركته في كأس العالم للأندية محل شك.

وفيما يخص كانتي قال جاياردو: "هو لاعب رائع ولكن لسوء الحظ لم أحضر معه أي حصة تدريبية، نسعى إلى عودته التدريبات خلال الفترة المقبلة، وهو يعمل من أجل ذلك".

 

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