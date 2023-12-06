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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الزعيم والشهداء والنائب العام الاسبق| تفاصيل اطلاق اسم عادل إمام على كوبري شهير بالقاهرة.. القصة الكاملة

صدى البلد

لم تكن تلك هي المرة الأولى التى يطلق فيها اسم فنان على منشأة حكومية أو شارع عام، تقديرا لمشواره الفني، ولأنه الزعيم الذي طالما أمتع الجماهير، ونتيجة الحالة الصحية له، وحالة الجدل مؤخراً، احتفل المقربين منه بإطلاق أسمه على أحد الكباري بمدينة نصر بالقاهرة.

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تخليد أسم الزعيم بكوبري 

وافق المجلس التنفيذي بمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على عدد من مدارس العاصمة والمشروعات التي تنفذها الدولة، تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن.

وجرى الموافقة على إطلاق اسم الفنان عادل إمام على الكوبري الواقع بتقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، في نطاق مدينة نصر.

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أسماء شهداء الشرطة تزين الشوارع والمدارس 

شملت موافقة المجلس التنفيذي بمحافظة القاهرة، إطلاق اسم البطل الشهيد رائد شرطة محمد أنور جمعة عبد الكريم على مدرسة الهلال الأحمر التجريبية لغات بإدارة البساتين التعليمية، والبطل الشهيد مقدم شرطة أحمد كمال شعلان على شارع الرشاد بحي المطرية.

الشهيد رائد شرطة محمد أنور جمعة

كما تم اطلاق اسم البطل الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق على الطريق الذي يربط محور الأوتوستراد بمحور حسب الله الكفراوي بالبساتين، والبطل الشهيد مساعد شرطة محمد علي صابر على شارع سليمان عبد الجواد بحدائق القبة، والبطل الشهيد شريف حجاج مناع على مدرسة السلحدار بمصر الجديدة، وذلك تكريما للأبطال.

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إطلاق اسم أشهر نائب عام على شارع بالعادي

كما جاء اسم العميد إبراهيم الرفاعي على كوبري العاشر سابقًا بحي المعادي، واسم الفريق محمد سعيد الماحي على الكوبري الواقع بطريق صلاح سالم أعلى طريق الفسطاط جنوب نادي الأبطال بمصر القديمة، وإطلاق اسم المستشار عبد المجيد محمود على محور شمال شارع 9 بالمقطم.

المستشار عبد المجيد محمود

كما وافق المجلس على إطلاق اسم المهندس حسن رشدان على الشارع المار بأرض حديقة المشتل بمصر الجديدة، واسم الدكتور ياسين عبد الغفار على شارع عمارات هيئة التصنيع المتفرع من مكرم عبيد بشرق مدينة نصر.

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يسرا: يستاهل تمثال

علقت النجمة الكبيرة يسرا، على إطلاق محافظة القاهرة اسم الزعيم عادل إمام علي كوبري بشارع صلاح سالم، وقالت: "عادل إمام يستاهل تمثال في أحسن ميدان من ميادين مصر".

يسرا والزعيم

ووجهت النجمة يسرا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك اللفتة الطيبة ولمحافظ القاهرة أيضاً، مؤكدة أن عادل إمام يستحق هذا التكريم لأنه فنان وطني ورفع اسم مصر ودافع عنها وواجه الإرهاب في سبيل مصر ومن أجل مصر والفن المصري.

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نقيب الممثلين يوجه الشكر للرئيس

وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال على إطلاق اسم عادل امام على كوبري بشارع صلاح سالم.

أشرف زكي

وقال نقيب الممثلين، إنه اتصل بالمحافظ وشكره بشكل رسمي على هذا التقدير لرمز من رموز الفن المصري.

الزعيم والشهداء النائب العام عادل إمام كوبري شهير بالقاهرة كباري بمدينة نصر نقيب الممثلين يسرا المستشار عبد المجيد محمود

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