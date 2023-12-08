البصل ضرب في العالي تاني| كم وصل سعر الكيلو الآن.. وأسباب ارتفاعه؟

تزامنا مع عدم استقرار اسعار بعض السلع في الفترة الأخيرة، بدأ بحث الكثير من المواطنين في مختلف المحافظات المصرية عن سعر البصل، خاصة أننا في موسم حصاد البصل خلال ديسمبر الجاري، إلا أن الواقع اختلف عن المنطق، حيث ارتفع سعر البصل بشكل كبير، حيث تراوح سعره في أغلب المناطق مابين 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع أسعار البصل

كشف مصدر بغرفة القاهرة التجارية، أن الأسواق شهدت ارتفاعا في أسعار البصل بسبب قلة المعروض في الأسواق، والذي يرجع إلى نهاية الموسم القديم للبصل وبداية بشائر الموسم الجديد.

بصل

وأضاف: "أصبح هناك قلة معروض من نهاية الموسم القديم وقلة معروض من بداية بشائر الموسم الجديد، حيث إن الموسم الجديد لا يزال في بداية طاقته الإنتاجية التي لا تتجاوز الـ 10%".

صور التحايل على منع التصدير

أوضح المصدر، أنه على الرغم من منع تصدير البصل خلال الفترة الماضية، إلا أن المصانع كثفت قوتها الشرائية من المزارعين والتجار للبصل لتصديره في صور أخرى (مجفف وبدرة) بجانب اقبال شركات الادوية على محصول البصل الجديد لدخوله في بعض التركيبات الدوائية.

بصل مجفف

ومنعت الحكومة تصدير البصل كمحصول، لكن لم تمنع مشتقاته المصنعة، إضافة إلى أن قرار حظر تصدير البصل جاء في نهاية الموسم، فلم يعطي تأثيرًا كبيرًا على الأسواق.

سبب ارتفاع سعر البصل

اشار المصدر، إلى أن أحد أهم العوامل التي اثرت على ارتفاع الاسعار هو اتجاه بعض المزارعين إلى زراعة محاصيل أخرى بعض ارتفاع تكلفة زراعة البصل، مما دفع الحكومة لتكثيف المساحات المزروعة من المشاريع القومية، حيث وصل حجم المساحات المزروعة إلى 800 ألف فدان من البصل، والذي من شأنه أن ييحدث اتزان في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصدر، أن السوق سوف يشهد تراجعا خلال الشهرين المقبلين تدريجيا، ولكن ليس بالاسعار التي يتوقعها المستهلكين، موضحا انه لا يوجد ازمة في المحصول المصري.

لا تراجع في الأسعار قبل شهر

اوضح حسين صدام نقيب الفلاحين، أن اسعار البصل شهدت ارتفاعا خلال الفترة الحالية بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب مع ارتفاع اسعار النقل والتكلفة للبيع.

حسين ابو صدام

واشار صدام الى أن الاسعار لن تشهد أي تراجعا قبل يناير وفبراير المقبلين، وذلك بالتزامن مع بداء العروات الجديدة، لافتا إلى أن المساحات المنزرعة من البصل خلال الموسم الماضي كانت تكفي فقط للاستهلاك المحلي، لكن الحكومة قامت بتصدير كميات اكبر من المعتاد، وان قرار حظر التصدير لم يجدي نفعا لانه صدر مع انتهاء موسم حصاد البصل.

سر قرار منع التصدير العكسي

كشف مصدر مسؤول بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عن أسباب عدم فاعلية قرار حظر تصدير البصل على الأسعار، بل ارتفعت الأسعار خلال الساعات الماضية لتسجل 35 جنيها مقارنة بـ25 جنيها مؤخرا، بينما قفز سعر البصل المقور إلى 22 جنيها بدلا من 20 جنيها.

بصل

وأوضح المصدر أن البصل متواجد في حوزة كبار التجار، حيث يقومون بتخزينه لأنه سلعة تقبل الحفظ والانتظار لمدة عام واكثر كما أنه عقب قرار حظر التصدير لم يقوم التجار بطرح الكميات في السوق المحلية طمعا في تصديرها بعد فك الحظر.

محصول بصل

وأضاف المصدر، أن سبب ارتفاع الأسعار محليا هو كثافة التصدير قبل سريان الحظر مع دخول شرائح جديدة في المجال هم في الأساس مستوردين لسلع أخرى، وذلك بهدف توفير السيولة الدولارية، مطالبا مجلس الوزراء بضبط آليات الاستيراد خلال المرحلة الراهنة في ظل تراجع التصدير من الدول المنافسة في لهند وباكستان وغيرها نظرا للتغيرات المناخية.