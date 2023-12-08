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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تفاصيل طرح سكر فكّة| حيلة المواطن من أجل "تلقيمة" شاي .. القصة الكاملة

صدى البلد

نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لعبوة سكر صغيرة، أطلقوا عليها اسم "سكر فكة"، وانطلقت تعليقات عديدة على الصورة، تحت عناوين مختلفة منها «المصري معروف بجبروته، اللي يغلى عليه يصغره لعبوات على قد إيديه»، فما هي القصة؟

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سكر فكة بـ 3 جنيه

تداول عدد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا بشأن طرح سكر فكة في الأسواق بسعر 3 جنيهات لمواجهة ارتفاع أسعار السكر.

فيما تداول عدد آخر صور سكر فكة تحت عنوان «سكر فكة بيعمل 3 كوبايات بـ 3 جنيه»، وآخرون وصفوا سكر فكة «بـ تلقيمة الغلابة»، بخلاف منشورات تنتقد الوضع الراهن وغلاء السكر في الأسواق.

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حقيقة طرح سكر فكة في الأسواق

قال السيد برعي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك أشكالًا كثيرة وعبوات بأحجام صغيرة للسكر مثل الذي يقدم في المقاهي والفنادق، وهذه هي الصورة المتعارف عليها لأحجام السكر في الأسواق.

وأضاف «برعي»، أنه حتى لو وجدت مثل هذه العبوات في الأسواق، فإن ذلك يدخل في حيز النصب، لأن حجم السكر قليل وسعره غالي، بمعنى آخر أن المتداول أن عبوة تزن 10 جرامات سكر تباع بسعر 3 جنيهات، الأمر الذي يعني أن كيلو السكر بسعر 300 جنيه.

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البعض يستغلون الوضع لصالحهم

أوضح مصدر بشعبة المواد الغذائية، أنه في وقت الأزمات الخاصة بارتفاع أسعار السلع الغذائية، فإن هناك من يحاول استغلال الوضع لصالحه، أو لتحقيق مكاسب مادية أو سياسية من الأزمة على حساب المواطنين.

وأشار إلى أنه يتذكر هذه العبوة التي طرحت من قبل على سبيل الدعابة مع طرح كروت شحن الهاتف المحمول التي أطلق عليها فكة.

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سر نشر الصور في هذا الوقيت.. وتقسيم كيلو السكر

تساءل المصدر، عن سبب تداول عدد كبير من الصور لسكر فكة في هذا التوقيت تحديدا، قائلا: "ما يثير الشك أيضًا في توجهات وأهداف نشر هذه المنشورات وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي هو أن وزنها قليل جدًّا على شكل العبوة، إضافة إلى تداول نفس الصورة ولو طرحت في الأسواق لكانت هناك ضجة حقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي وصور متعددة".

وأضاف، أن التجار مع زيادة أزمة السكر وارتفاع أسعار؛ اضطروا إلى تقسيم كيس السكر في بعض المناطق بالنصف وبيعه للمواطنين غير القادرين على شرائه بسعره الحالي، أي نجد أن هناك بقالين يبعون ربع كيلو السكر بـ 12.5 جنيه، والنصف كيلو بـ 25 جنيهًا، والكيلو يتراوح من 50 إلى 60 جنيهًا.

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10 جرامات بـ 3 جنيهات وربع كيلو بـ 12.5؟

أشار المصدر، إلى أن المصريين شعب ذكي جدًّا، ولا يمكن أن يشتري المواطن 10 جرامات سكر بـ 3 جنيهات، في نظير شراءه ربع كيلو بـ 12.5 جنيه، محذرًأ المواطنين من التجاوب ونشر هذه الصور التي لها أهداف خطرة منها زيادة سخط المواطنين على الأوضاع الراهنة، مضيفًا أن أزمة السكر ستتلاشى قريبًا، قائلًا «يا ما عدت على مصر أزمات وعدينا منها والسكر هيتحل أزمته قريبًا».

وأضاف: "الأمر يثير الشكوك ولا صحة لوجود هذه العبوات في الأسواق، لكن هناك عبوات مغلفة خاصة باستخدام الفنادق والمقاهي وحجمها يلائم وزنها الفعلي، وليس عرض كيس يسع لتعبئة ربع كيلو ونشر على أن سعته 10 جرامات"'.

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120 ظرفًا من السكر بسعر 48.75 جنيه

- سكر أبيض عدد 120 ظرفًا وزن الظرف 5 جرامات نحو 48.75 جنيه.

- سعر كيلو سكر بودرة نحو 57.95 جنيه.

- سكر عبوة عدد 200 كيس بسعر 248.85 جنيه.

- سعر سكر صحي عدد 110 أقراص نحو 81.55 جنيه.

- بلغ كيس سكر محلي صحي وزن 250 جرامًا نحو 102.25 جنيه.

- سعر جوز هند وزن 250 جرامًا نحو 65 جنيهًا.

- سعر سكر دايت عدد 25 كيسًا نحو 45.85 جنيه.

بلغ سعر سكر دايت عدد 30 كيسًا وزن الكيس 30 جرامًا نحو 76.45 جنيه

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