مجلس الوزراء يبحث الأزمة| كم سيصل سعر كيلو البصل خلال أيام.. تفاصيل

شهدت أسعار البصل في الأسواق، ارتفاعًا جديدًا ليتراوح سعر كيلو البصل من 35 إلي 45 جنيهًا في الأسواق، الأمر الذي جعل أسباب ارتفاع أسعار البصل في الأسواق الأكثر تداولا على محركات البحث، وسط تساؤل المواطنين عن موعد انخفاضه مرة أخرى.

مجلس الوزراء يبحث أزمة البصل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين، للتوصل إلى حل لأزمة ارتفاع أسعار بعض السلع.

مجلس الوزراء

وخلال الاجتماع، تم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع، كما كلف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية التى يتم تحديدها، وذلك بما يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.

تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق

كلف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزير العدل، بإعداد تعديل تشريعي، بتغليف العقوبة على محتكري السلع، إلى جانب العمل على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

رئيس الوزراء

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع، وأسعارها على مستوى الجمهورية، وعرض ما يتم إعداده من تقارير فى هذا الشأن خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، قائلا:"رسالتنا واضحة .. سنواجه هذا التحدي".

البصل بـ 5 جنيهات في هذا الموعد

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أزمة البصل عالمية لضعف الإنتاج، التي أثرت على المساحة المزروعة منه خلال الموسم الماضي في مصر، كما تم تصدير كميات كبيرة منه.

البصل بـ5 جنيهات

وأضاف «أبوصدام» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، أن الموسم القادم الذي تمت زراعته الآن أكثر من 250 ألف فدان، سيكون هناك وفرة في البصل، وسيقل سعره ليصل إلى 5 و10 جنيهات عند موسم الحصاد.

الهند سبب أزمة البصل في مصر

أشاد نقيب الفلاحين، بالقرار الحكومي بمنع تصدير البصل لمدة 3 أشهر جديدة، وهو قرار وقائي من شأنه تخفيض الأسعار، والحفاظ على المعروض.

البصل الهندي

وأشار إلى أن البصل المصري عليه إقبال عالمي هذا الموسم، بسبب وضع الهند - أكبر مصدر للبصل في العالم- رسوما جمركية على التصدير، إضافة إلى إصابة الهند وباكستان بسيول وفيضانات أدت إلى قلة الإنتاج، فضلا عن الجفاف الذي أصاب أوروبا.

مطالب بترشيد الاستهلاك في البصل

قال أبوصدام، إن البصل المصري الأجود في العالم، وأن مصر ثالث منتج للبصل على مستوى العالم، ويتم تصديره بودر أو خام.

ترشيد استهلاك البصل

وطالب المصريين بترشيد الاستهلاك في البصل حتى الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لن تتكرر في الأعوام المقبلة.

انخفاض أسعار البصل في هذا التوقيت

أوضح نقيب الفلاحين، أن موسم البصل في أبريل ومايو، ومن الصعب تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة قبل الموسم الحقيقي للبصل.

انخفاض أسعار البصل

وأضاف، أن هناك توقعات بانخفاض أسعار البصل بقيمتها الطبيعية، بداية من شهر مارس المقبل، حيث تعود المعدلات الطبيعية تدريجيا.