تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

مع انتهاء قرار الايقاف عاد ثلاثى الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري للتدريبات الجماعية للفريق، وسط حالة غموض عن موقفهم من المشاركة فى المباريات فى الفترة القادمة، إلا أن أنباء انتشرت بصورة سريعة، حول تعنيف كابتن الزمالك شيكابالا للاعبين فور ظهورهم في التدريب.

ثلاثي الزمالك في التدريب عقب انتهاء العقوبة

انتظم الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، في تدريبات فريق الزمالك الجماعية التي أقيمت عصر أمس الإثنين، على ملعب النادي.

معتمد جمال وثلاثي الزمالك

وانتهت عقوبة الإيقاف التي أصدرها نادي الزمالك ضد الثلاثي، بإيقاف لمدة شهر، بعد مغادرة اللاعبين لمعسكر الفريق قبل مواجهة زد، مع عرضهم للبيع.

فتوح في التمرين

وجهّز معتمد جمال المدير الفني للزمالك، برنامجا خاصا للثلاثي من أجل تجهيزهم في ظل ابتعادهم عن التدريبات لمدة شهر.

خناقة شيكابالا وثلاثي الزمالك العائد من الإيقاف

كشف الإعلامي سيف زاهر، حقيقة دخول محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في مشادة مع ثلاثي الفريق الأبيض العائد من الإيقاف، أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، مشددا على أن قائد ميت عقبة لم يلتق معهم في التقسيمة من الأساس.

فتوح وشيكابالا

وقال «زاهر» في تصريحات تليفزيونية: «ثلاثي الزمالك العائد من الإيقاف فتوح وصبحي والزناري، شاركوا في المران أمس الاثنين، لكن لم تحدث خناقة مع شيكابالا، لأنهم خاضوا تدريبات بدنية منفردة».

تدريبات الزمالك

وشدد على أنه لا صحة لحدوث أزمة مع شيكابالا، ومشاركتهم في التدريبات الجماعية فقط بسبب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تمنع حرمانهم من المشاركة في المران الجماعي، بعد أزمة مغادرتهم لمعكسر الفريق قبل مباراة زد إف سي.

جو ترفيهي في المران بلا مشادات

خصص معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تمرين الزمالك

وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني تدريجيا حتى لا يتعرض الفريق للإجهاد في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام فريق المصري، حيث أدى الفريق تدريبات الجري الخفيف حول الملعب، إضافة إلى فقرات تأهيلية أخرى باستخدام الأدوات المخصصة، بجانب تدريبات ترفيهية بالكرة.

هل يشارك ثلاثي الزمالك في المباريات المقبلة؟

وأكد سيف زاهر، أن «الثلاثي أحمد فتوح والزناري وصبحي، لن يشاركوا في مباريات الزمالك المقبلة، حتى تفعيل قرار بيعيهم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل».

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري NILE.

ويحتل الزمالك المركز العاشر برصيد 11 نقطة عقب خوض سبع مباريات، أما المصري ففي المركز التاسع برصيد 12 نقطة بنفس عدد المباريات.