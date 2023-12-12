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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يستعد بتكتيك مفاجئ|تفاصيل خطة كولر.. وتغييرات في التشكيل بكأس العالم للأندية

صدى البلد

يترقب جمهور الأهلي مشاركة الفريق الكروي الأول بالنادي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تنطلق اليوم بالسعودية، حيث يتطلع الجمهور لرؤية الفريق بشكل أفضل، في ظل اهتزاز المستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في المباريات الأخيرة.

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أول تدريب للأهلي في المونديال

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 في مدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

تدريب الاهلي

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران للحديث عن أهمية البطولة والهدف من المشاركة في المونديال العالمي، كما حرص كولر على التعامل مع الجانب النفسي للاعبين، بعد الفترة الأخيرة وحالة الاهتزاز، من أجل منحهم الثقة.

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كولر: كل اللاعبين تحت التقييم

أكد السويسري مارسيل كولر، على اللاعبين، أهمية المباراة القادمة والتي ستكون أمام الفائز من الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي، مشيرا الى أن كل عناصر الفريق تحت التقييم حتى نهاية ديسمبر.

وشدد كولر خلال حديثه مع لاعبيه، على ضرورة عدم التهاون مطلقًا أمام الخصم، واستغلال كافة الفرص التي تتاح أمامهم، وأبلغهم بأنه لا مكان لأي لاعب سيتخاذل.

لاعبو الاهلي

وأوضح أن الأهلي إذا واجه فريق اتحاد جدة وتغلب عليه، سوف ترتفع معنويات اللاعبين، وسيكون قادرا على عبور المواجهة الثانية أمام فلومينيسي البرازيلي والصعود للمباراة النهائية.

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كولر يحضر مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي

قرر مارسيل كولر، حضور مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح البطولة، التي تنطلق في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

كولر والجهاز المعاون

وتقدم الأهلي بطلب للجنة المنظمة، التي وافقت على طلب المدير الفني للنادي الأهلي، بحضوره للمباراة من الملعب؛ إذ يرغب المدرب السويسري في التعرف على منافسه بمباراته الأولى في كأس العالم للأندية، إذ يواجه الأحمر الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند.

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تكتيك مفاجئ في خطة كولر

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا مع الجهاز المعاون على هامش مران الفريق اليوم، من أجل ترتيب برنامج الفريق في المملكة العربية السعودية استعدادا لخوض منافسات المونديال العالمي للأندية.

كولر

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين، عقب حضوره مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي، لتجهيز لاعبى الفريق على طريقة اللعب في أولى مبارياته، حيث يلعب كولر بتكتيك مختلف وصفته مصادر مقربة بالمفاجأة.

الجهاز الفني

ينوي مارسيل كولر إجراء بعض التغييرات على التشكيل الأساسي للفريق، أولها الاعتماد على محمد عبد المنعم في الدفاع عقب تعافيه من الإصابة،  إضافة إلى البدء بمسمار خط الوسط إمام عاشور، وكذلك الاعتماد على خبرة عمرو السولية.

وأكدت مصادر، أن كولر يفكر في الدفع بكل من أكرم توفيق وكريم فؤاد في بداية المباراة، نظرا لما يتمتعان به من قوة في الالتحامات، وسرعة في نقل الكرة.

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تشكيل الأهلي المتوقع في ضربة البداية بالمونديال

من المقرر أن يعتمد كولر في مونديال الأندية على تشكيلة متوازنة لـ الاهلي بين الجانبين الدفاعي والهجومي.

إمام عاشور 
محمد عبد المنعم 

حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع محمد عبدالمنعم، ياسر ابراهيم، علي معلول، أكرم توفيق، وفي الوسط مروان عطية، أليو ديانج "عمرو السولية"، إمام عاشور، وفي الهجوم: كهربا، حسين الشحات "كريم فؤاد"، بيرسي تاو.

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جلسة تصوير للاعبي الأهلي

تجري اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية 2023 جلسة تصوير رسمية للاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح غد الأربعاء.

الاهلي

ومن المقرر أن يحضر جميع لاعبي الأهلي وأعضاء الجهاز الفني جلسة التصوير بالزي الرسمي للفريق، الذي تسلمه الفريق الأول من الشركة المسئولة عن توريد الملابس.

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