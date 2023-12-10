عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المشهد الأجمل في أول يوم انتخابات الرئاسة| الشباب يزينون اللجان.. طوابير "ولاد مصر" ترسم المستقبل.. والمتطوعون سر جمالية التنظيم

صدى البلد

في مشهد يعكس حماسة وعزيمة الشعب المصري نحو المشاركة السياسية، أظهرت مقاطع الفيديو والصور، احتشادا كبيرا من الشباب أمام لجان الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

شباب 6 أكتوبر في الصفوف الأولى

أشارت صور وفيديوهات مشاركة شباب 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، على حرص الشباب وادراكهم أهمية دورهم في تحديد مستقبل البلاد وتشكيل القرار في الفترة المقبلة.

وعكس هذا الإقبال القوي على لجان الانتخابات من قبل الشباب، رغبتهم في تحقيق التغيير والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر، حيث حرص الشباب خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابية، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجان، وتشديدات أمنية.

txt

فيتوريا يضع حدا لمسيرة المسمار.. من يعوض غياب طارق حامد مع الفراعنة؟

txt

تفاصيل طرح سكر فكّة| حيلة المواطن من أجل "تلقيمة" شاي .. القصة الكاملة

شباب الجيزة يعبر عن نفسه

قال محمد أبوشنب، مراسل قناة صدى البلد، في تغطيته الخاصة بالانتخابات الرئاسية، أن هناك "طوابير" أمام مقار اللجان الانتخابية من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الشباب يتصدر المشهد الانتخابي في الجيزة.

وأوضح أن محافظة الجيزة تعبر عن نفسها في الانتخابات الرئاسية، وتتصدر المحافظات الأكثر إقبالا من المواطنين في المشاركة بالانتخابات الرئاسية، موضحا أن هناك تسهيلات كثيرة للناخبين من أجل تيسير عملية التصويت في الاستحقاق الرئاسي.

وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مبينا أن هناك وعيا كبيرا لدى المواطن بما تشهده الدولة المصرية حاليا من تحديات لذا سارع إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية وبناء مستقبل الدولة المصرية.

txt

البصل ضرب في العالي تاني| كم وصل سعر الكيلو الآن.. وأسباب ارتفاعه؟

txt

لعنة الهدف 200 سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي..ومنافسيه على الأفضل إفريقيا

حماسة طلبة فنون جميلة بالزمالك

توافد عدد كبير من الناخبين على لجان كلية فنون جميلة بالزمالك، خاصة الشباب، للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وتصدر الشباب المشهد أمام اللجنة للمشاركة والإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الرئاسي، حيث ضرب طلبة الكلية مثالا رائعا في مساعدة كبار السن للادلاء بأصواتهم.

txt

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

txt

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

شباب أسوان والتفاف رائع

شهدت لجان محافظة أسوان، إقبالا كبيرا من الشباب وكبار السن، على لجان الاقتراع بانتخابات الرئاسة، وتوافدوا على اللجان منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت فى التاسعة صباحا.

وأكد أحد شباب أسوان، أن الشعب المصري يعيش عصر الديمقراطية وحرية الرأى، وان نزول الشباب والمرأة وذوى الهمم والرجال بهذه الكثافة  لاختيار من يمثلهم  هو دليل على ان الشعب المصري يمتلك القدر الكافي من الوعى وحب الوطن والتكاتف حول القيادة السياسية.

txt

الزعيم والشهداء والنائب العام الاسبق| تفاصيل اطلاق اسم عادل إمام على كوبري شهير بالقاهرة.. القصة الكاملة

txt

إنذار شديد اللهجة.. شباب بلوزداد الفرصة الأخيرة لكولر قبل المونديال

شباب "اعرف بلدك" بشرم الشيخ يدلون بأصواتهم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، قيام المُشاركين فى الفوج الثالث بمشروع قطار الشباب ورحلات إعرف بلدك بمدينة شرم الشيخ، بالمشاركة فى العملية الإنتخابية، حيث قاموا بأداء واجبهم الوطني من خلال الإدلاء أصواتهم في العملية الإنتخابية داخل لجان المغتربين بمحافظتي الأقصر وأسوان، ومحافظة جنوب سيناء .

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدعوة لكافة شباب مصر والمصريين، بالنزول وأداء الواجب الوطني في مقار اللجان الانتخابية وأن يدلي كل مواطن بصوته في هذا العرس الوطني.

txt

الصلح خير| أحمد فتوح يغازل جماهير الزمالك.. وشرط وحيد للعفو عنه (تفاصيل)

txt

تحرك مفاجئ في أسعار الأرز بالسوق| كم وصل الكيلو الآن؟

مسيرة شباب الشرقية بأعلام مصر

نظم شباب برلمان الحسينية و الشباب والرياضة مسيرات في شوارع مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، لدعم العرس الانتخابي وحث المواطنين على تادية الواجب الوطني، بحضور الاستاذ هشام اسماعيل، مدير ادارة الشباب والرياضة بالحسينية.

وسار الشباب في مجموعات على الاقدام يجوبون الشوارع رافعين علم مصر مرددين هتافات دعم الدولة المصرية، لتقديم الواجب الوطني في عرس مبهج.

txt

آخر كلام لوزير التموين عن سعر السكر| نستحمل شوية.. وانتظروا هذا الموعد

txt

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

txt

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

سبب إقبال الشباب على الانتخابات

لعبت وسائل الإعلام المختلفة، والحملات التي أطلقتها الأحزاب، دورا كبيرا في التوعية السياسية وتوعية الشباب بمسئوليتهم عن صنع مستقبل أفضل بأيديهم.

ويعود هذا الإقبال الكبير الذي شهدته اللجان على مستوى الجمهورية، وظل يتزايد كلما مرت الساعات لعدة عوامل، حيث لعبت التوعية ووسائل الإعلام دورًا حاسمًا في تعزيز الوعي السياسي وتشجيع المشاركة السياسية بين السيدات والشباب.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

أول يوم انتخابات المشهد الأجمل الشباب يزينون اللجان مصر ترسم المستقبل المتطوعون سر جمالية التنظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

ضربة لـ كولر.. أحمد حسن: إصابة قوية لنجمي الأهلي قبل مونديال الأندية|تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

"استسلموا الآن".. نتنياهو يوجه رسالة إلى حركة حماس

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

بيراميدز يسجل رقما إفريقيا عجز عنه الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

إتحولت للتحقيق.. تفاصيل رصد أول حالة قامت بالتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية

بسبب إسرائيل.. سيناتور أمريكي يهدد الأمين العام للأمم المتحدة

إلهام شاهين تشيد بمشهد الانتخابات الرئاسية.. وتوجه رسالة إلى رئيس مصر القادم| فيديو

مفاجأة مدوية | لاعب الزمالك يتلقى 3 عروض للرحيل عن الفريق

انتخابات مصر.. بعض اللجان الفرعية تستمر في التصويت لوجود ناخبين

سلطة المعابر الفلسطينية: 100 شاحنة مساعدات دخلت غزة بينها 3 محملين بالوقود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. غادة عبد الرازق تثير الجدل في أحدث ظهور لها

ظهور مبهج ولافت لعشرات الأطفال في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة بالشرقية| شاهد

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة ملفتة

المشهد الأجمل في أول يوم انتخابات الرئاسة| الشباب يزينون اللجان.. طوابير "ولاد مصر" ترسم المستقبل.. والمتطوعون سر جمالية التنظيم

فيديو

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ