المشهد الأجمل في أول يوم انتخابات الرئاسة| الشباب يزينون اللجان.. طوابير "ولاد مصر" ترسم المستقبل.. والمتطوعون سر جمالية التنظيم

في مشهد يعكس حماسة وعزيمة الشعب المصري نحو المشاركة السياسية، أظهرت مقاطع الفيديو والصور، احتشادا كبيرا من الشباب أمام لجان الانتخابات في جميع أنحاء الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

شباب 6 أكتوبر في الصفوف الأولى

أشارت صور وفيديوهات مشاركة شباب 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، على حرص الشباب وادراكهم أهمية دورهم في تحديد مستقبل البلاد وتشكيل القرار في الفترة المقبلة.

وعكس هذا الإقبال القوي على لجان الانتخابات من قبل الشباب، رغبتهم في تحقيق التغيير والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر، حيث حرص الشباب خلال الدقائق الأولى من بدء عملية التصويت على الاحتشاد أمام المقار الانتخابية، وترديد الهتافات وسط تواجد لمكبرات الصوت بمحيط اللجان، وتشديدات أمنية.

شباب الجيزة يعبر عن نفسه

قال محمد أبوشنب، مراسل قناة صدى البلد، في تغطيته الخاصة بالانتخابات الرئاسية، أن هناك "طوابير" أمام مقار اللجان الانتخابية من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الشباب يتصدر المشهد الانتخابي في الجيزة.

وأوضح أن محافظة الجيزة تعبر عن نفسها في الانتخابات الرئاسية، وتتصدر المحافظات الأكثر إقبالا من المواطنين في المشاركة بالانتخابات الرئاسية، موضحا أن هناك تسهيلات كثيرة للناخبين من أجل تيسير عملية التصويت في الاستحقاق الرئاسي.

وأكد أن هناك إقبالا كبيرا من المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مبينا أن هناك وعيا كبيرا لدى المواطن بما تشهده الدولة المصرية حاليا من تحديات لذا سارع إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية وبناء مستقبل الدولة المصرية.

حماسة طلبة فنون جميلة بالزمالك

توافد عدد كبير من الناخبين على لجان كلية فنون جميلة بالزمالك، خاصة الشباب، للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وتصدر الشباب المشهد أمام اللجنة للمشاركة والإدلاء بأصواتهم واختيار المرشح الرئاسي، حيث ضرب طلبة الكلية مثالا رائعا في مساعدة كبار السن للادلاء بأصواتهم.

شباب أسوان والتفاف رائع

شهدت لجان محافظة أسوان، إقبالا كبيرا من الشباب وكبار السن، على لجان الاقتراع بانتخابات الرئاسة، وتوافدوا على اللجان منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت فى التاسعة صباحا.

وأكد أحد شباب أسوان، أن الشعب المصري يعيش عصر الديمقراطية وحرية الرأى، وان نزول الشباب والمرأة وذوى الهمم والرجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهم هو دليل على ان الشعب المصري يمتلك القدر الكافي من الوعى وحب الوطن والتكاتف حول القيادة السياسية.

شباب "اعرف بلدك" بشرم الشيخ يدلون بأصواتهم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، قيام المُشاركين فى الفوج الثالث بمشروع قطار الشباب ورحلات إعرف بلدك بمدينة شرم الشيخ، بالمشاركة فى العملية الإنتخابية، حيث قاموا بأداء واجبهم الوطني من خلال الإدلاء أصواتهم في العملية الإنتخابية داخل لجان المغتربين بمحافظتي الأقصر وأسوان، ومحافظة جنوب سيناء .

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدعوة لكافة شباب مصر والمصريين، بالنزول وأداء الواجب الوطني في مقار اللجان الانتخابية وأن يدلي كل مواطن بصوته في هذا العرس الوطني.

مسيرة شباب الشرقية بأعلام مصر

نظم شباب برلمان الحسينية و الشباب والرياضة مسيرات في شوارع مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، لدعم العرس الانتخابي وحث المواطنين على تادية الواجب الوطني، بحضور الاستاذ هشام اسماعيل، مدير ادارة الشباب والرياضة بالحسينية.

وسار الشباب في مجموعات على الاقدام يجوبون الشوارع رافعين علم مصر مرددين هتافات دعم الدولة المصرية، لتقديم الواجب الوطني في عرس مبهج.

سبب إقبال الشباب على الانتخابات

لعبت وسائل الإعلام المختلفة، والحملات التي أطلقتها الأحزاب، دورا كبيرا في التوعية السياسية وتوعية الشباب بمسئوليتهم عن صنع مستقبل أفضل بأيديهم.

ويعود هذا الإقبال الكبير الذي شهدته اللجان على مستوى الجمهورية، وظل يتزايد كلما مرت الساعات لعدة عوامل، حيث لعبت التوعية ووسائل الإعلام دورًا حاسمًا في تعزيز الوعي السياسي وتشجيع المشاركة السياسية بين السيدات والشباب.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.