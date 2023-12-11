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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ليه وصل 40 جنيه| جنون البصل يعود من جديد.. وهذا موعد انخفاضه لمعدلاته الطبيعية.. الأسباب والتفاصيل

صدى البلد

اثار ارتفاع سعر البصل في الأسواق، إذ وصل إلى نحو 40 جنيهًا للكيلو الواحد، حالة من القلق والجدل بين المواطنين، حيث زاد سعر البصل بشكل كبير جدًا، وربما تصل نسبة الزيادة إلى 30 ضعفاً مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما دفع المواطنين للتساؤل عن موعد انخفاضه مرة أخرى.

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ارتفاع جنوني في سعر البصل

شهدت أسعار البصل، ارتفاعا كبيرا للغاية حتى زاد أكثر من 30 ضعفًا عن العام الماضي، وهذا يرجع إلى سوء الإدارة في عملية التصدير.

جنون البصل

وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن الهند أكبر مصدر للبصل في العالم فرضت رسوما 40% إضافية على التصدير، نظرا للتغيرات المناخية التي أدت إلى تراجع الإنتاج، بينما صدرت مصر كميات كبيرة أكبر من العام الماضي بالرغم من تراجع المساحة المنزرعة عن العام الماضي.

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سبب ارتفاع أسعار البصل

قال أبو صدام، إنه حذر في شهر يونيو الماضي من أزمة البصل، وناشد بفرض رسوم على تصدير البصل أو منع تصديره، والحكومة استجابت بحظر التصدير بعد انتهاء الموسم في شهر سبتمبر، وهذا كان قرارا متأخرا لأنه بعد انتهاء الموسم التصديري.

ارتفاع سعر البصل

ولفت الى ان مصر صدرت 350 ألف طن بصل هذا العام، بالرغم من أن الكميات المحلية كانت قليلة، وهذا نتج عنه ارتفاع سعر الكيلو إلى 40 جنيها.

البصل بـ40 جنيه

وأكد النقيب، أن عدم بدء موسم الحصاد بعد، الذي يتوافق في شهري إبريل ومايو، جعل المتاح حاليا هو البصل «المقور»، وموسمه في شهري يناير وفبراير، والذي قد يساهم في تخفيف الأزمة لكن لن يقلل من السعر، لأن هناك شحا في البصل وغير متوفر لدى التجار أيضا.

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توقيت انخفاض أسعار البصل

أوضح نقيب الفلاحين، أن موسم البصل في أبريل ومايو، ومن الصعب تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة قبل الموسم الحقيقي للبصل.

توقيت انخفاض سعر البصل

وأضاف، أن هناك توقعات بانخفاض أسعار البصل بقيمتها الطبيعية، بداية من  شهر مارس المقبل، حيث تعود المعدلات الطبيعية تدريجيا.

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ارتفاع أسعار البصل وفترة العروة

كشف حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بغرفة القاهرة التجارية، عن سبب ارتفاع أسعار البصل في السوق المصري في الوقت الحالي.

ارتفاع سعر البصل

وأوضح  نجيب، في تصريحات صحفية، أن سبب ارتفاع أسعار البصل ترجع إلى قلة المعروض بالسوق المحلية تزامنًا مع فترة "العروة"، لافتا إلى تواجد فجوة كبيرة بين أسعار الجملة بسوق العبور وأسعار التجزئة، وعقب نجيب: "لماذا يصل الفارق إلى 50% فى بعض الأحيان، رغم أن تكلفة النقل والشحن وهامش الربح لن تضيف أكثر من جنيهين إلى 5 جنيهات؟".

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توسع المزارعين فى زراعة المحصول الشتوى

أشار حاتم نجيب، إلى أن ارتفاع أسعار البصل خلال الفترة الماضية، دفع العديد من المزارعين للاتجاه نحو التوسع فى زراعة المحصول الشتوى للاستفادة من ارتفاع الأسعار.

توسع زراعة الارز

ولفت حاتم نجيب، إلى أن فترة "العروة" هي الفترة الفاصلة بين موسمى حصاد السلعة الزراعية، حيث تحدث هذه الأزمة بشكل متكرر في عدد من السلع والمحاصيل وليس في البصل فقط، وذلك يرجع إلى التغيرات المناخية التى تؤدي إلى تغير أوقات الزراعة وتراجع الإنتاج.

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هل تخفض زيادة المساحة المزروعة سعر البصل؟

زادت المساحات المزروعة من البصل في مصر هذا الموسم، لتصل إلى 250 ألف فدان، مقارنة بنحو 220 ألف فدان الموسم الماضي.

ويبلغ متوسط إنتاج الفدان حوالي 18 طن، فيما تبلغ إجمالي الانتاجية حوالي 3 ملايين طن، نستهلك منه حوالي 2 مليون طن، ونصدر الفائض الذي يقارب من مليون طن سنويًا حسب احصائيات وزارة الزراعة، وبسبب حظر تصدير البصل، ربما يؤدي ذلك إلى عودة الأسعار إلى طبيعتها.

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