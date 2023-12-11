عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

صدى البلد

يبدأ اليوم الإثنين 11 ديسمبر، تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، بشأن حل أزمة السكر، حيث شهد سعر السكر في مصر، خلال الفترة الأخيرة، زيادة كبيرة في بعض المناطق، ليقرر الوزير، زيادة إتاحة المعروض من السكر الحر، للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيهًا للكيلو وتُسدد نقدًا، إضافة لقيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.

txt

تفاصيل طرح سكر فكّة| حيلة المواطن من أجل "تلقيمة" شاي .. القصة الكاملة

txt

آخر كلام لوزير التموين عن سعر السكر| نستحمل شوية.. وانتظروا هذا الموعد

قرارات وزير التموين

أصدر وزير التموين توجيهًا وزاريا رقم 31 الصادر بتاريخ 7-12-2023، الذي يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة.

وزير التموين والتجارة الداخلية 

وبموجب قرار وزير التموين، سيتم صرف السكر الحر للمنافذ التموينية من خلال مخازن شركتي الجملة (العامة – المصرية) التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وستقوم المنافذ التموينية بدورها والبالغ عددها 40 ألف منفذ ما بين (المجمعات الاستهلاكية، مشروع جمعيتي، بدالي التموين) للصرف للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بكميات تقدر بـ 30 ألف طن شهر سكر حر فضلًا عن ما يقرب من 65 ألف طن سكر تمويني.

توفير السكر

ومن المقرر تطبيق توجيه وزيرالتموين بشأن حل أزمة السكر اعتبارًا من اليوم الاثنين، شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على الجهات المعنية بضرورة تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

txt

تحرك مفاجئ في أسعار الأرز بالسوق| كم وصل الكيلو الآن؟

txt

البصل ضرب في العالي تاني| كم وصل سعر الكيلو الآن.. وأسباب ارتفاعه؟

ضخ 10 آلاف طن سكر يوميا 

أكد أحمد كمال، معاون الوزير  المتحدث الرسمي للوزارة، استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية).

ضخ السكر

وتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 آلاف طن إلى 10 آلاف طن سكر يوميا، حيث تقوم وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.

txt

المشهد الأجمل في أول يوم انتخابات الرئاسة| الشباب يزينون اللجان.. طوابير "ولاد مصر" ترسم المستقبل.. والمتطوعون سر جمالية التنظيم

txt

فيتوريا يضع حدا لمسيرة المسمار.. من يعوض غياب طارق حامد مع الفراعنة؟

رقابة شديدة لتنفيذ قرارات الوزير

أصدر وزير التموين، توجيها لكافة الأجهزة الرقابية، وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبأة، وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.

txt

لعنة الهدف 200 سر غضب صلاح لتأخر إنجازه التاريخي..ومنافسيه على الأفضل إفريقيا

txt

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

نظرة استباقية لوزارة التموين

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن أزمة ارتفاع أسعار السكر تعود لعدة أسباب أولها ارتفاع السعر العالمى بواقع 150 دولاراً، وهذا يعنى انتقال السكر كسعر للكيلو إلى 48 جنيهاً، لافتاً إلى أن الانتاج المحلى يبلع 2.7 مليون طن بينما يصل الاستهلاك المحلى إلى 3.5 مليون طن.

علاء عز

وأضاف خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية: "وزارة التموين كان لها نظرة استباقية، حيث توقعت ارتفاع الأسعار، وبالتالى كان لديها رصيد كبير من السكر، والتى تقوم بضخه فى الأسواق و يباع السكر البالغ 24 جنيهاً للكيلو ليصل للمستهلك بسعر 27 جنيهاً للكيلو".

txt

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

txt

الزعيم والشهداء والنائب العام الاسبق| تفاصيل اطلاق اسم عادل إمام على كوبري شهير بالقاهرة.. القصة الكاملة

توقعات بتخفيف الطلب على السكر

أوضح عز، أنه يتم يومياً توريد كميات من السكر من الشركات المملوكة لوزارة التموين بواقع ألفى طن لكل شركة بإجمالى 8 الاف طن يومياً، اضافة لنحو ألفى طن من السكر من الشركة التكاملية ليصل الاجمالى المورد يومياً مابين 8-10 الاف طن، وهو أكثر مرة ونصف من الاستهلاك اليومي".

تخفيف الطلب على السكر

وتوقع أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن يخف إقبال وتهافت المواطنين على شراء السكر الفترة المقبلة، بما يعيد المعدلات لما كانت عليه قائلاً: "توحيد سعر السكر كان إجراء مهم، لان أى سلعة بها سعرين تفتح أبواب الفساد، وبالتالى جرى توحيد سعر السكر للكيلو بسعر 27 جنيها للمستهلك وللصناعة، وبالتزامن مع ذلك تم اتخاذ إجراء أن لايتم التسليم إلا للشركات التى لديها خطوط تعبئة وتعتمد نظام الفاتورة الالكترونية عبر هيئة البورصة السلعية، حتى يمكننا تتبع السكر، حيث كان يتم تسليم السلع لاى شركة لديها على السجل التجارى نشاط تعبئة سكر، وكثير من الشركات لاتملك تلك الخطوط، ومن ثم تم قصرها على الشركات التى لديها بالفعل خطوط تعبئة وتغليف وتعتمد الفاتورة الالكترونية، اضافة لحل المشكلة اللوجستية عبر إستخدام جميع شركات تعبئة المواد الغذائية، إلى جانب  40 الف منفذ يقوم بخدمة 64 مليون مواطن مصرى، بالسكر الإضافى حول بطاقة التموين، بخلاف سكر التموين".

txt

إنذار شديد اللهجة.. شباب بلوزداد الفرصة الأخيرة لكولر قبل المونديال

txt

الصلح خير| أحمد فتوح يغازل جماهير الزمالك.. وشرط وحيد للعفو عنه (تفاصيل)

إلى متى يستمر ضخ السكر ؟

وعن استمرارية ضخ الوزارة للسكر، وتأثير ذلك على المخزون الاستراتيجى قال عز : "وزارة التموين استوردت 87 ألف طن سكر أبيض بالفعل، وهناك 50 ألف طن ستصل خلال هذا الاسبوع، وآخر الشهر سيتم استيراد 400 ألف طن ممول من البنك الاسلامى، سوف تحل المشكلة بالدخول فى الموسم الجديد".

استمرار ضخ السكر

ودعت غرفة القاهرة التجارية، إلى توفير السكر بأسعار مخفضة عبر التموين، بالاعتماد على البطاقات الشخصية وليس بطاقة التموين لغير حاملى البطاقات التموينية، فى إطار مبادرة توفير هذه السلعة الأساسية.

التطبيق اليوم كيلو السكر الحر سعر السكر الحر السكر الحر بـ 27 جنيه بقرار رسمي وزير التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الدواجن اليوم الاثنين.. كم سجل سعر الكيلو فى البورصة؟

700 جنيه|هزة عنيفة تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

أمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

التحقيق مع فنانة مشهورة أدلت بصوتها مرتين في الانتخابات

المدرب غير مقتنع.. مفاجأة مدوية عن علاقة كولر بإمام عاشور

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

قرار حاسم.. شوبير يعلن مفاجأة مدوية عن صفقة الأهلي المنتظرة

فرمان من كولر بشأن موديست.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أغرب مطار في العالم يخشاه الطيارون.. لماذا؟

الطقس اليوم| أمطار متفرقة على عدة مناطق تشمل وجه بحري

أخبار التكنولوجيا|كاميرا 200 ميجابكسل.. موبايل جبار للشباب من ريلمي.. وتحذير عاجل لمستخدمي Gmail

ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.. هؤلاء ممنوعون من التصويت

مستشار الرئيس للصحة يصدر تحذيرًا من انتشار نزلات البرد

سيد الاستغفار في الصباح والمساء .. فضله و 3 طرق لسعة الرزق به


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة قدرة قادر

التطبيق اليوم والشراء بهذه الطريقة| كيلو السكر الحر بـ 27 جنيها بقرار رسمي من وزير التموين.. اعرف حصتك

طريقة عمل الفلافل السورية

أول يوم انتخابات... نجوم الفن يحتفلون بالعرس الديمقراطي أمام اللجان الانتخابية.. صور

فيديو

بالغناء والزغاريد.. نجوم مصر يشاركون في انتخابات الرئاسة 2024

هنا الزاهد وشيري عادل ومنة شلبي ومحمد هنيدي في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

موقف محرج يتعرض له محمد رمضان خلال تصوير أغنية كأس أمم إفريقيا |فيديوجراف

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ