معاون وزير التموين والتجارة الداخلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية بصوته الانتخابي بدائرة السادس من أكتوبر.

وأكد المتحدث الرسمي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاستحقاق الانتخابي والمشاركة فيه واجب وطني للكل.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية ان الانجازات التي تمت على الأرض بقطاع التموين من إنشاء بنية أساسية بقطاع التجارة الداخلية والصوامع وكذلك مراكز الخدمه ومنظومة التحول الرقمي وتكوين مخزون استراتيجي كبير ساهمت في خروج الكثير من المواطنين لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام.

وأثنى المتحدث الرسمي معاون معالي وزير التموين احمد كمال على الجهود الكبيرة التي بذلتها أجهزة الدولة لإخراج هذا العرس الديمقراطي ليليق بمصر كدولة كبيرة من حيث رفع كفاءة الطرق المؤديه الي لجان الاقتراع وتسهيل حركة المرور اليها ومنظومة التحول الرقمي التي مكنت المنتخب من معرفة مكان انتخابه ولجنته بسهولة ويسر



النزول للجان الاقتراع

وطالب المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير بالنزول الي لجان الاقتراع والمشاركة في هذا العرس الانتخابي الهام ردا للجميل وللإنجازات التي تمت في كل القطاعات.