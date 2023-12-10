عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان يدلي بصوته بالانتخابات الرئاسية بمدينة 6 أكتوبر

الرئيس التنفيذي للشركة
الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" يدلى بصوته

في إطار حرصه على المشاركة بالاستحقاقات الدستورية، أدلى هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الوافدين بمدينة السادس من أكتوبر، كما أدلى عددًا من  الإدارة التنفيذية بأصواتهم في ذات اللجنة.

أكد هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" عقب الإدلاء بصوته، حرصه على المشاركة في الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وإيمانًا منه بأن الإدلاء بالصوت أمانة على كل ناخب، وذلك من أجل الحفاظ على استقرار الوطن واستمرار عملية التنمية في مصر.

كما أكد هاني أمان،  الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية "إيسترن كومباني" على الأهمية للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لتحقيق الاستقرار، الذي من شأنه دفع استمرار عملية التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل، والمشاركة في صناعة مستقبل مصر.

ودعا هاني أمان العاملين بالشركة وكافة المصريين للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية للحفاظ علي المكتسبات وتحقيق الاستقرار .
 

txt

وزير قطاع الاعمال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

txt

محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

مدة الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري-وفقًا للهيئة الوطنية للانتخابات- على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات

ايسترن كومباني الانتخابات الرئاسية 2024 صناعة مستقبل مصر التنمية الاقتصادية العاملين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد قفزة جنونية عالميًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انتخابات الرئاسة 2024| بالرقم القومي.. اعرف مكان لجنتك الانتخابية من هنا

أول رد لـ شيري عادل بعد أنباء انفصالها عن طارق صبري

"القادم أعظم".. أبو عبيدة يعلن مقتل عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في غزة

الزمالك يرفض مطلب فتوح بشأن الشرط الجزائي.. تفاصيل

بيراميدز يوافق على بيع رمضان صبحي للزمالك.. بشرط

سيناريو يوم القيامة.. الإعلام العبري يكشف خيارات إسرائيل للرد على تهديدات الحوثيين

بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

ترشيحاتنا

المصريون يختارون رئيسهم.. تحديات وأخطار عالمية ومحلية تفرض استكمال مسيرة البناء والتنمية

حكومة غزة: الاحتلال ارتكب 21 مجــ.ـزرة مروعة.. وأبـ.ــاد عوائل بكاملها

شاهد| ماذا قال المرشح عبد السند يمامة عن اليوم الأول للانتخابات الرئاسية؟

الفنان محمد نور يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

حمدي رزق عن المشهد الانتخابي: المصريون بالنجوع والقرى والمدن عند حسن الظن

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 5 جنود بجروح خطيرة في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية..صورة متداولة لرجل رسم علم مصر على شاربه

حقيبة بألوان علم فلسطين.. بشرى تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بملابس ملفتة .. ميريان نور الدين تثير الجدل بجمالها

بحضور منى زكي.. بدء عزاء شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة |صور

فيديو

الانتخابات الرئاسية.. 110 وسيلة إعلام دولية و828 صحفي أجنبي وقصة قارئ البطاقات الآلي

الأرصاد .. أمطار رعدية تضرب عدة محافظات

مش هتقطع تاني.. مفاجأة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تراجع طفيف .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تعبنا يامه !!!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اليوم.. الشعب يكتب تاريخا جديدا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

اﻟﻤﺰﻳﺪ