محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري.

وقال فريد، إن إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت الذي يشهد اضطرابات جيوسياسية وتحديات اقتصادية ومناخية كبيرة، يؤكد جدية وعزم الدولة المصرية على استكمال استحقاقاتها الدستورية لبناء دولة وطنية حديثة ينعم فيها الجميع بجميع حقوقهم السياسية والاقتصادية على حد سواء.





وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز دور الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية في دعم وتعزيز نمو الاقتصاد القومي لما تقوم به من دور حيوي عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة للوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير الأعمال، فضلا عن خدمات الاستثمار والادخار والتأمين الأخرى.