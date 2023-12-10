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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أدلى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري.

وقال فريد، إن إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت الذي يشهد اضطرابات جيوسياسية وتحديات اقتصادية ومناخية كبيرة،  يؤكد جدية وعزم الدولة المصرية على استكمال استحقاقاتها الدستورية لبناء دولة وطنية حديثة ينعم فيها الجميع بجميع حقوقهم السياسية والاقتصادية على حد سواء. 

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وزير الإسكان: الإقبال الكبير ينم عن اهتمام الشعب المصري بالانتخابات الرئاسية

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رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية


 
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على تعزيز دور الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية في دعم وتعزيز نمو الاقتصاد القومي لما تقوم به من دور حيوي عبر مساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة للوصول والحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير الأعمال، فضلا عن خدمات الاستثمار والادخار والتأمين الأخرى.

الانتخابات الانتخابات الرئاسية الهيئة العامة للرقابة المالية

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