حملات متواصلة لإزالة التعديات على أراضي الدولة جنوب بورسعيد

واصلت الأجهزة التتفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها فى إطار جهود الدولة لاسترداد أراضيها والتصدي لكافة أشكال التعديات، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات بنطاق حي الجنوب، وذلك في إطار فرض سيادة القانون والحفاظ على أراضي الدولة.

تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة 8 حالات مزارع سمكية بمنطقة حوض الحمارين، شمال سهل الحسينية، على أراض تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بإجمالي مساحة بلغت 123 فدانا و23 قيراطا.

إزالة 8 حالات مزارع سمكية بمنطقة حوض الحمارين على مساحة 123 فدانا

وجاءت الحملة بمتابعة اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وإشراف أحمد الغضبان، رئيس حي الجنوب، ضمن جهود الأجهزة التنفيذية للتصدي للتعديات على أراضي الدولة واسترداد حقوقها.

وفي سياق متصل، تم تنفيذ حملة لإزالة التعديات بنطاق جمعيتي قبلي ناصر والإخلاص بمنطقة البلاطة بحي الجنوب، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بورسعيد وتعليمات السكرتير العام بشأن التصدي لكافة أشكال المخالفات والتعديات على أراضي الدولة.

وتأتي الحملات في إطار الجهود المستمرة لحي الجنوب لإزالة التعديات وفرض سيادة القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار الحملات والمتابعة الميدانية للتصدي لكافة أشكال التعديات، والعمل على منع ظهور أي تعديات جديدة أو عودة التعديات التي تمت إزالتها مرة أخرى، حفاظًا على أراضي الدولة وتطبيقًا للقانون.