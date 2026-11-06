وجهة سياحية متميزة.. محافظة بورسعيد تواصل استقبال رحلات اليوم الواحد | صور

تواصل محافظة بورسعيد استقبال رحلات اليوم الواحد من مختلف المحافظات، وسط إقبال متزايد من الزائرين على المقومات السياحية والترفيهية التي تتميز بها المحافظة، في مشهد يعكس مكانة بورسعيد كوجهة سياحية متميزة على مدار العام.

إقبال متزايد على جبال الملح ببورفؤاد وأسواق السمك والأوتليت ببورسعيد

وتشهد جبال الملح بمدينة بورفؤاد إقبالًا لافتًا من الزائرين، باعتبارها واحدة من أبرز المزارات السياحية الفريدة التي تجذب المواطنين لالتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بطبيعتها المميزة، إلى جانب الإقبال على أسواق السمك والأوتليت، التي تمثل محطات رئيسية ضمن رحلات اليوم الواحد.

وتأتي هذه الحركة السياحية المتزايدة في إطار ما تتمتع به بورسعيد من تنوع في المقومات السياحية والتجارية، بما يسهم في تنشيط السياحة الداخلية وتعزيز الحركة التجارية، وترسيخ مكانة المحافظة كوجهة تجمع بين السياحة والترفيه والتسوق.