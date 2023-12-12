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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

صدى البلد

حقق نادي اتحاد جدة فوز كاسحا على نادي أوكلاند سيتي بثلاثية، وضرب العميد السعودي موعدا مع الأهلي في لقاء عربي يوم الجمعة المقبل، في كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

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فوز كبير للعميد في المباراة الافتتاحية

حقق فريق اتحاد جده السعودي، فوزا كبيرا على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الضربة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، بثلاثية نظيفة، للبرازيلي المتألق رومارينيو والثنائي الفرنسي نجولو كانتي وكريم بنزيما.

مهارة رومارينو
احتفال بنزيما
هدف كانتي

وظهر العميد السعودي بأنياب ومخالب، كأنه يبعث برسالة إلى كافة الأندية بأنه سينافس ولن يكتفي بالأداء المشرف، ومن بين تلك الأندية الأهلي المصري، الذي سيواجه اتحاد جدة يوم الجمعة المقبل.

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ماذا قدم الأهلي بضربة البداية في البطولات السابقة؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لضربة البداية في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، بمواجهة اتحاد جدة السعودي، يوم الجمعة المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية.

فرحة الأهلي بالفوز

وواجه النادي الأهلي عددا من الفرق في بداية مشواره مع البطولات السابقة لكأس العالم للأندية، في 8 مناسبات سابقة، حقق الفوز في 5 مواجهات منها، وتلقى الهزيمة في 3 مواجهات.

وائل جمعة ومحمد نجيب

1- في كأس العالم للأندية باليابان عام 2005، الذي شهد أول مشاركة للأهلي، تلقى هزيمة من اتحاد جدة السعودي 0-1 في الجولة الأولى.

2- الأهلي 2-0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الجولة الأولى بكأس العالم للأندية باليابان عام 2006.

3- الاهلى 2-4 باتشوكا المكسيكي الجولة الأولى بكأس العالم للأندية باليابان عام 2008.

وليد سليمان

4- الأهلي 2-1 هيروشيما الياباني الجولة الأولى بكأس العالم للأندية باليابان عام 2012.

5- الأهلى 0-2 جوانجزو الصيني الجولة الأولى بكأس العالم للأندية بالمغرب عام 2013.

6- الأهلى 1-0 الدحيل القطرى الجولة الأولى بكأس العالم للأندية بقطر عام 2021.

متعب

7- الأهلى 1-0 مونتيري المكسيكي الجولة الأولى بكأس العالم للأندية بالإمارات عام 2022.

8- الأهلى 3- 0 أوكلاند سيتي النيوزيلندي الجولة الأولى بكأس العالم للأندية بالمغرب 2023.

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تفوق كاسح للعميد في مواجهة الأهلي

شهدت المواجهات التي جمعت النادي الأهلي بنظيره الاتحاد، تفوقا كاسحا لنمور مدينة جدة، حيث التقى الفريقان تاريخيًا في 3 مواجهات.

مواجهة الأهلي والاتحاد

أولى المواجهات جمعت بين الأهلي والاتحاد السعودي في البطولة العربية عام 1995، التي أقيمت على الأراضي السعودية، وعرفت فوز الاتحاد بهدف نظيف على الأهلي.

بينما كانت المواجهة الثانية بين الفريقين في بطولة السوبر المصري السعودي نسخة 2001، التي انتهت بخسارة الأهلي 2 /3 في القاهرة.

الأهلي والاتحاد

ثالث المباريات بين الأهلي والاتحاد كانت في كأس العالم للأندية نسخة 2005 بالعاصمة الأسترالية سيدني، وتحديدًا الدور التمهيدي، وقتها سقط الأهلي بهدف نظيف سجله أسطورة الاتحاد محمد نور.

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