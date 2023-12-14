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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لسه عايش وكان وعدني بالجواز..التفاصيل الكاملة لمحاولة قـ تل سيدة لأرملة وائل الإبراشي

وائل الابراشي وزوجته
وائل الابراشي وزوجته

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالحيزة، التفاصيل الكاملة لمحاولة سيدة الشروع في قتل أرملة الاعلامي الراحل وائل الابراشي داخل منزلها بمدينة ٦ أكتوبر. 

تلقى مأمور قسم أول أكتوبر بلاغا من شرطة النجدة بتحفظ الأمن الإداري لمنتجع سكني على سيدة حاولت الاعتداء بسكين على أرملة الإبراشي.

توجهت قوة من القسم إلى محل البلاغ واصطحبت المشكو في حقها إلى ديوان القسم وكانت تهزي بكلمات غير مفهومة زاعمة "وائل كان هيتجوزني".

وحضرت أرملة الإبراشي إلى القسم لسماع أقوالها واكتفت بالقول "معرفش طلعت لي منين !" مشيرة إلى أنها استغاثت بأمن الكمبوند لدى إشهار السيدة السلاح الأبيض في وجهها.

واتهمت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، سيدة بالاعتداء عليها ومحاولة قتلها، حيث تعدت عليها بسلاح أبيض سكين تحفظت عليها قوات الأمن.

واستغاثت أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، بأمن الكمبوند الذي تقطن فيه ثم طلبت شرطة النجدة، وحررت محضرا في قسم الشرطة اتهمت فيه السيدة بمحاولة الاعتداء عليها بسلاح أبيض وظلت تهزي بكلمات قائلة:"أنا كنت هشتغل معاه وما اشتغلتش وهو عايش لسه مماتش.. هو ليه بيتهرب مني ده كان واعدني بالجواز".

أرملة وائل الإبراشي وائل الإبراشى واعدني بالجواز مدينة ٦ أكتوبر قسم اول اكتوبر

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