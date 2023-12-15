جمهور اتحاد جدة يخشى قاهر الكبار|الأهلي بتشكيلة الثأر ومفاجآت كولر غير متوقعة

أبدت جماهير الاتحاد السعودي، ثقتها في الفريق، عقب فوزه على أوكلاند سيتي، وتأهله لدور ربع نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة الأهلي المصري مساء اليوم الجمعة، في قمة عربية نارية بنكهة عالمية، حيث يصطدم الاتحاد بطل دوري روشن السعودي للمحترفين، بالأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة.

جماهير الإتحاد لا تخشى مواجهة مانشستر سيتي

أكدت الجماهير الاتحادية، أنها لا تخشى مواجهة أي فريق في البطولة حتى وإن كان المنافس هو مانشستر سيتي المرشح الأول للقب، وشددت على أن العميد قادر على تجاوز أي منافس في طريقه وبلوغ النهائي والمنافسة بقوة على اللقب العالمي.

جماهير الاتحاد

غير أن بعض الجماهير اعترفت بقلقها من العملاق الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، باعتبار أن الفرق الأوروبية هي أكثر الفرق تتويجاً بالبطولة.

لاعبي الاتحاد

وذهب البعض الآخر للتعبير عن رضائه بتحقيق مركز مشرف للكرة السعودية كوصيف أو مركز ثالث، عطفاً على مستوى الفريق في مبارياته الأخيرة في دوري روشن.

تضارب آراء جماهير العميد قبل مواجهة الاهلي

يخوض الأهلي المونديال الرابع على التوالي، وسط انتقادات طالت لاعبيه وجهازه الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، عقب التراجع الفني وتواضع نتائج الفريق محلياً وإفريقياً.

مشجع اتحادي

وتضاربت آراء جماهير الإتحاد حول مواجهة الأهلي ما بين قلق، ورغبة في الفوز على الأهلي، الذي وصفته جماهير الاتحاد، بقاهر الكبار، وقال أحدهم: "الأهلي يخوف يا عم، دول المصريين.. الأهلي المصري.. جمهور ولاعيبه".

الأهلي يسعى للثأر

سبق أن التقى الفريقان في ربع نهائي نسخة 2005 في اليابان، حين فاز الاتحاد 0/1 بهدف متأخر لنجمه محمد نور، قبل الخسارة في دور الأربعة أمام ساو باولو.

الأهلي والاتحاد

ويأمل الأهلي في الثأر من هذه الهزيمة التي جاءت خلال أولى مشاركات الفريقين بالبطولة، فيما يسعى الاتحاد لتكريس عقدته للفريق المصري، إذ تفوّق عليه في بطولة النخبة العربية 1995 بهدفين مقابل هدف وفي الكأس السوبر المصري السعودي 2001 بنتيجة 2/3.

العميد يأمل في تكرار انجاز الهلال

يُمني الاتحاد، النفس بتكرار ما حققه مواطنه الهلال في النسخة الماضية، حين تخطى الوداد البيضاوي المغربي في الدور الثاني، ثم فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي، قبل الخسارة في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 5/3.

الهلال وريال مدريد

آمال العميد، صاحب الأرض والجمهور تصطدم بخبرات الأهلي، الذي خاض 21 مباراة في البطولة خلال 9 مشاركات، حقق فيها المركز الثالث ثلاث مرات (2006-2020-2021).

جماهير الأهلي في السعودية

وتنبئ المباراة بأجواء جماهيرية مميزة، ففي حين يتسلح الاتحاد بجمهوره الصاخب، سيستفيد الأهلي من إقامة البطولة في السعودية، حيث يعيش نحو 1,5 مليون مصري، سيتوافد الألاف منهم لدعم لاعبيه في ملعب الجوهرة المشعة، وهو ما ظهر خلال استقبال الجماهير للاعبين في المطار.