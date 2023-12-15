صانع النهضة الحقيقية.. التفاصيل الكاملة لوفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

خيم الحزن على محبي الساحرة المستديرة، بعد وفاة الدكتور عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر القاهري، عن عمر ناهز الـ53 عامًا، وفق ما أعلنه أحمد الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي النصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رحيل رئيس نادي القاهرة والعزاء بمقر النادي

كشفت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاة شقيقها الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، وكتبت: أخي وحبيبي الدكتور عمرو في ذمة الله.. أسألكم الدعاء.

وكتبت سحر عبد الحق خلال أيام عبر حسابها على فيس بوك: دعواتكم لأخي الدكتور عمرو عبد الحق، هو في الرعاية المركزة.

سحر عبد الحق

أحمد الاحمر

كما كشف أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة النادى، عبر صفحته الشخصية، عن وفاة رئيس النادي، وكتب: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الدكتور عمرو عبدالحق»، كما أكد «الأحمر» أن مراسم العزاء ستتم غدا بمقر النادى بمصر الجديدة.

وزير الرياضة ينعي رئيس نادي القاهرة

نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الرياضي، بعد صراع مع المرض.

أشرف صبحي

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عمرو عبد الحق

كما كتب اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: "ينعي مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".

الغندور ينعي عبد الحق

نعى الإعلامي الرياضي خالد الغندور، الراحل عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر الذي وافته المنية، بعد تعرضه لوعكة صحية.

الغندور

وكتب الغندور عبر صفحته على فيسبوك: “وفاة دكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، بعد تعرضه لأزمة صحية منذ ساعات قليلة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، خالص العزاء للأسرة الفقيد بواسع رحمته”.

من هو عمرو عبد الحق رئيس النصر؟

عمرو عبد الحق، أحد رموز الرياضة المصرية، والرئيس التاريخي لنادي النصر، حيث اعتبره الكثيرون صانع النهضة الحقيقية للنادي، ونقله لمصاف الأندية الكبيرة، وأحدث به طفرة كبيرة على مستوى الإنشاءات داخل النادي أو على المستوى الرياضي وخاصة كرة القدم.

رئيس نادي النصر

تولي الراحل، رئاسة نادي النصر في نوفمبر عام 2017، خلفا لشقيقته سحر عبد الحق عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، وأعيد انتخاب عبد الحق في ديسمبر 2021 لمدة 4 سنوات كان من المفترض أن تنتهي في 2025.

عمرو عبد الحق

ويعد عمرو عبد الحق، من أشهر رؤساء نادي النصر خلال السنوات الماضية، إضافة إلى عمله كإعلامي.

- ولد عمرو عبد الحق عام 1970.

- شغل منصب رئيس نادي النصر منذ عام 2017.

- حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس.

- عمل كأستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة القاهرة.

- حقق خلال فترة رئاسته عددًا من الإنجازات، أبرزها عودة الفريق إلى الدوري المصري الممتاز.

- ووصل بنادي النصر إلى دور الثمانية في كأس مصر مرتين.