عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صانع النهضة الحقيقية.. التفاصيل الكاملة لوفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

صدى البلد

خيم الحزن على محبي الساحرة المستديرة، بعد وفاة الدكتور عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر القاهري، عن عمر ناهز الـ53 عامًا، وفق ما أعلنه أحمد الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي النصر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

txt

تفاصيل محاولة قـ.ـتل أرملة وائل الإبراشي.. من الجاني وما السبب؟

txt

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

رحيل رئيس نادي القاهرة والعزاء بمقر النادي

كشفت سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاة شقيقها الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، وكتبت: أخي وحبيبي الدكتور عمرو في ذمة الله.. أسألكم الدعاء.

وكتبت سحر عبد الحق خلال أيام عبر حسابها على فيس بوك: دعواتكم لأخي الدكتور عمرو عبد الحق، هو في الرعاية المركزة.

سحر عبد الحق
أحمد الاحمر

كما كشف أحمد الأحمر عضو مجلس إدارة النادى، عبر صفحته الشخصية، عن وفاة رئيس النادي، وكتب: «انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الدكتور عمرو عبدالحق»، كما أكد «الأحمر» أن مراسم العزاء ستتم غدا بمقر النادى بمصر الجديدة.

txt

الخريف يلملم أوراقه.. تحذير عاجل من الأرصاد بعد عودة الشبورة الكثيفة

txt

منخفض جوي وسيول متوقعة| خارطة سقوط الأمطار بالمحافظات .. وتحذيرات من الأرصاد

وزير الرياضة ينعي رئيس نادي القاهرة

نعى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الرياضي، بعد صراع مع المرض.

أشرف صبحي

وتقدم وزير الشباب والرياضة بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

عمرو عبد الحق

كما كتب اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: "ينعي مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والمدير التنفيذي وجميع العاملين، عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا اليه راجعون".

txt

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

txt

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

الغندور ينعي عبد الحق

نعى الإعلامي الرياضي خالد الغندور، الراحل عمرو عبد الحق، رئيس نادي النصر الذي وافته المنية، بعد تعرضه لوعكة صحية.

الغندور

وكتب الغندور عبر صفحته على فيسبوك: “وفاة دكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر، بعد تعرضه لأزمة صحية منذ ساعات قليلة، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، خالص العزاء للأسرة الفقيد بواسع رحمته”.

txt

الأهلي يستعد بتكتيك مفاجئ|تفاصيل خطة كولر.. وتغييرات في التشكيل بكأس العالم للأندية

txt

علامات مضيئة لبطل إفريقيا.. ماذا قدم الأهلي في ضربة البداية بكأس العالم للأندية؟

من هو عمرو عبد الحق رئيس النصر؟

عمرو عبد الحق، أحد رموز الرياضة المصرية، والرئيس التاريخي لنادي النصر، حيث اعتبره الكثيرون صانع النهضة الحقيقية للنادي، ونقله لمصاف الأندية الكبيرة، وأحدث به طفرة كبيرة على مستوى الإنشاءات داخل النادي أو على المستوى الرياضي وخاصة كرة القدم.

رئيس نادي النصر

تولي الراحل، رئاسة نادي النصر في نوفمبر عام 2017، خلفا لشقيقته سحر عبد الحق عضو مجلس اتحاد الكرة السابق، وأعيد انتخاب عبد الحق في ديسمبر 2021 لمدة 4 سنوات كان من المفترض أن تنتهي في 2025.

عمرو عبد الحق

ويعد عمرو عبد الحق، من أشهر رؤساء نادي النصر خلال السنوات الماضية، إضافة إلى عمله كإعلامي.

- ولد عمرو عبد الحق عام 1970.

- شغل منصب رئيس نادي النصر منذ عام 2017.

- حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس.

- عمل كأستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة القاهرة.

- حقق خلال فترة رئاسته عددًا من الإنجازات، أبرزها عودة الفريق إلى الدوري المصري الممتاز.

- ووصل بنادي النصر إلى دور الثمانية في كأس مصر مرتين.

صانع النهضة الحقيقية عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر الساحرة المستديرة أحمد الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

قرار وزاري .. حظر تصدير السكر بأنواعه 3 أشهر

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

ترشيحاتنا

قرار وزاري .. حظر تصدير السكر بأنواعه 3 أشهر

كأس العالم للأندية| التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام الأهلي

صانع النهضة الحقيقية.. التفاصيل الكاملة لوفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر

ريال مدريد الأقوى|هل ينتقل كيليان مبابي لـ ليفربول أو أرسنال؟

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل السوشيال ميديا

العراق .. المقاومة الإسلامية تعلن استهداف قاعدة أمريكية جديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لقائد كتيبة في لواء غولاني الإسرائيلي وبعض الضباط

مش العلاقة الضمان.. شاهد رضوى الشربيني بأحدث ظهور لها

شاهد إطلالة شمس الكويتية رفقة زوجها العايض.. صور

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

فيديو

فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ