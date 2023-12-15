ظواهر جوية وتحذيرات عاجلة| تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية العد التنازلي لانتهاء فصل الخريف، وبداية فصل الشتاء 2024، الذي يفصلنا عنه 7 أيام ونستقبل الأمطار والأجواء الباردة.

طقس معتدل على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ورصدت خرائط الطقس نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وسط استقرار درجات الحرارة على القاهرة الكبرى لتسجل العظمى 23 درجة مئوية خلال ساعات النهار و15 درجة ليلا.

الأرصاد توضح أهم الظواهر الجوية

توقعت هيئة الأرصاد، أن تتكون شبورة مائية صباحا، تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط رياح على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما رصدت الأقمار الصناعية نشاطا للرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة البحرين

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وفق بيان هيئة الأرصاد.

تحذير لقائدي السيارات

شددت الأرصاد الجوية، على ضرورة القيادة بهدوء والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات واستخدام كلاكس السيارات على فترات لتنبيه قائدى السيارات.

وأضاف خبراء الارصاد، أنه يجب فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، وإضاءة كشافات الشبورة المائية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

فيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 - 18

العاصمة الإدارية 25 - 14

6 أكتوبر 25 - 14

بنهــــا 24 - 15

دمنهور 25 - 15

وادي النطرون 23 - 14

كفر الشيخ 25 - 15

المنصورة 25 - 14

الزقازيق 24 - 15

شبين الكوم 25 - 14

طنطا 24 - 14

دمياط 23 - 13

بورسعيد 23 - 13

الإسماعيلية 25 - 13

السويس 25 - 14

العريش 24 - 13

رفح 23 - 11

رأس سدر 25 - 13

نخل 23 - 8

كاترين 18 - 5

الطور 26 - 14

طابا 25 - 15

شرم الشيخ 27 - 18

الإسكندرية 24 - 13

العلمين الجديدة 23 - 12

مطروح 23 - 12

السلوم 22 - 12

سيوة 20 - 9

رأس غارب 26 - 16

الغردقة 27 - 18

سفاجا 26 - 18

مرسى علم 27 - 17

شلاتين 28 - 19

حلايب 26 - 20

أبو رماد 27 - 18

رأس حدربة 26 - 20

الفيوم 24 - 11

بني سويف 24 - 10

المنيا 25 - 10

أسيوط 26 - 9

سوهاج 27 - 12

قنا 28 - 12

الأقصر 28 - 13

أسوان 29 - 13

الوادي الجديد 26 - 9

أبوسمبل 25 - 12