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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فشل المحاولة السادسة.. الأهلي يتمسك ببرونزية أندية العالم لتحقيق 5 أهداف

صدى البلد

عقب خسارة الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، أصبحت الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، الهدف الأكبر الذي لا غنى عنه بالنسبة للنادي الأهلي، بعدما أخفق في عدم الوصول للمباراة النهائية، إضافة إلى تحقيق بعض الإنجازات الفردية أو الجماعية.

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فشل المحاولة السادسة

شعرت جماهير الأهلي بخيبة أمل، حيث كانت تمني النفس بعبور الأهلي لنهائي المونديال لأول مرة في تاريخه، لكنه فشل في المحاولة السادسة لتحقيق ذلك.

وتأهل بطل أفريقيا إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 6 مرات، إلا أنه لم ينجح في العبور للنهائي، وأصبحت البرونزية بمثابة المُنقذ لمشوار الأهلي في المونديال. 
 

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أهداف الأهلي من وراء الميدالية البرونزية


البرونزية الرابعة

ينتظر الأهلي الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، من أجل مواجهته في مباراة تحديد المركز الثالث، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل بكأس العالم للأندية.

ويأمل بطل أفريقيا في إضافة الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه، بعدما توج بها 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021، حيث يعد الأهلي هو الأكثر تتويجًا بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية برصيد 3 ميداليات، ويرغب في تعزيز ذلك يوم الجمعة المقبل.

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2.5 مليون دولار لإنعاش خزينة الأهلي 

وبخلاف إضافة ميدالية جديدة لإنجازات الأهلي في مونديال الأندية، إلا أن النادي يريد أيضًا تحقيق أكبر استفادة مالية.

وإذا توج الأهلي بالمركز الثالث بكأس العالم للأندية، سيحصل على 2.5 مليون دولار.

وفي حالة خسارة بطل أفريقيا يوم الجمعة سيحصد على 2 مليون دولار.

كولر يستهدف إنجاز موسيماني وجوزيه 

يستهدف السويسري مارسيل كولر تحقيق إنجازًا في كأس العالم للأندية خلال مشاركته الثانية بعدما اكتفى بالحصول على المركز الرابع في نسخة 2022 والتي أقيمت بالمغرب.

كولر

ويسعى كولر لحصد الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخه، من أجل معادلة إنجاز مانويل جوزيه (حصد برونزية وحيدة في 2006) وبيتسو موسيماني والذي توج بنفس الميدالية في نسختين 2020 و2021.

كما يبحث مدرب الأهلي على انتصاره الرابع في المونديال بعدما حقق فوزين في نسخة المغرب الماضية على حساب أوكلاند سيتي وسياتل الأمريكي ثم هزم اتحاد جدة في النسخة الجارية بنتيجة 3-1.

إنجازان ينتظران الشحات

على صعيد اللاعبين، يبحث حسين الشحات جناح النادي الأهلي عن إنجازًا تاريخيًا في مباراة البرونزية، حيث يبحث عن تسجيل هدفًا واحدًا لكي ينفرد بلقب هداف العرب في كأس العالم للأندية.

الشحات

ويتساوى الشحات حاليًا مع محمد أبو تريكة أسطورة الأهلي السابق وسالم الدوسري نجم الهلال السعودي برصيد 4 أهداف لكل منهم في مونديال الأندية، وإذا أحرز جناح الأهلي هدفا في لقاء الجمعة المقبل، سيصل إلى 5 أهداف، وهو ما يضعه على عرش هداف العرب في كأس العالم للأندية، كما سيتساوى حسين الشحات مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز واللذين سجلا 5 أهداف في مونديال الأندية.

دفعة معنوية قبل سوبر الأبطال

تمثل البرونزية أهمية قصوى للنادي الأهلي ولاعبيه للخروج من حالة الحزن والإحباط التي تُسيطر عليهم بعد فشل التأهل إلى نهائي المونديال.

ويرغب الأهلي في استعادة الثقة ورفع حالته المعنوية، عن طريق حصد المركز الثالث قبل استكمال المنافسات التي تنتظره بعد نهاية المونديال، حيث تبدأ منافسات المارد الأحمر بالمشاركة في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال والمقرر إقامته بالإمارات.

ويشارك في السوبر المصري بشكله الجديد 4 أندية وهي، الأهلي، بيراميدز، مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، ويواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا يوم 25 ديسمبر الجاري، والفائز من تلك المواجهة سيلتقي مع الفائز من بيراميدز ومودرن فيوتشر، وتقام المباراة النهائية للسوبر يوم 28 ديسمبر الجاري.

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