فلومينينسي يعرقل الأهلي.. ماذا قال كولر ونجوم الأحمر عقب الهزيمة؟

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بهدفين دون رد أمام نادي فلومينينسي البرازيلي، في إطار بطولة كأس العالم للأندية، حيث لعب النادي الأهلي مباراة اليوم أمام نادي فلومينينسي

البرازيلي، في إطار نصف نهائي كأس العالم للأندية، وبذلك يلعب الأهلي المباراة القادمة

، على المركزين الثالث والرابع أمام الفائز من مباراة أوراوا الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

كولر يكشف أسباب خسارة الأهلي أمام فلومنينسي

أعرب السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حزنه لخسارة فريقه أمام فلومينيسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

مدرب الاهلي

وقال كولر عقب المباراة: "لعبنا مباراة كبيرة والوقت لم يساعدنا نظرا لضيقه، وكنا في حاجة لمزيد من الوقت لاستشفاء اللاعبين، أشكر اللاعبين على أدائهم اليوم، وكذلك الجماهير التي دعمنا بكل قوة".

كولر

وأوضح كولر، انه بالنسبة للاعب كوكا، فقد أصيب بوعكة بعد المباراة الأولى، وكان هناك مخاطرة كبيرة باشراكه اليوم، وقرر ألا يشركه حتى لا يُصاب إصابة جسيمة".

وأضاف: "للأسف كان لدينا الكثير من الفرص اليوم، وأيضًا في الدوري، هذا الحال في الموسم إجمالا"،مختتما: "لعب مباراة كل يومين لا يساعد على استعادة الحالة البدنية ويؤثر على عملية إنهاء الفرص".

تعليق مثير من محمد عبد المنعم بعد فوز فلومينينسي

أبدي محمد عبد المنعم لاعب الأهلي، حزنه الشديد على خسارة فريقه اليوم أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال محمد عبد المنعم عقب المباراة: "قدمنا مجهود كبير و أهدرنا فرص عديدة ولكن قدر الله وماشاء فعل"، مضيفا: "الشوط الأول قدمنا كرة قوية ولكن تراجعنا في الشوط الثاني".

واختتم: "نعتذر للجماهير عن الاداء اليوم، ونتمنى مساندة الجماهير في المباراة القادمة".

إمام عاشور: القادم أفضل للأهلي

وأبدي إمام عاشور لاعب الأهلي، حزنه الشديد على خسارة فريقه اليوم أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال إمام عاشور عقب المباراة: "قدمنا مجهود كبير، الفريق لم يقصر في أي شئ اليوم، كنا نتمنى أن نلعب نهائي كأس العالم للأندية".

وأضاف إمام عاشور: "القادم أفضل للأهلي والحظ لم يحالف الفريق في مباراة اليوم، ومازال أمامنا مباراة قادمة وعلينا التركيز فيها".

طاهر يبرر هزيمة الأهلي

كشف طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي، عن حزنه الشديد على خسارة فريقه اليوم أمام فريق فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال طاهر محمد طاهر في تصريحات عقب المباراة: "كل مباراة لها ظروفها الأهلي لعب من أول البطولة وهناك أندية تخوض مباريات أقل، والأهلي خاض مباريات صعبة، البداية مع اتحاد جدة على ملعبه ووسط جمهوره، وبعدها بأيام قليلة أمام فلومنينسي".

وأضاف: "الفريق وصل إلى مرمى الخصم في أكثر من كرة؟ وكان لدينا تركيز قوي في الجانب الدفاعي، والحظ لم يحالفنا في المباراة بعد إهدار فرص عديدة".

وأوضح طاهر، انه لا فرق بين اتحاد جدة؟ و فلومينينسي، لكن الفارق فقط أن الاهلي لعب منذ 48 ساعة فقط، ثم خاض مباراة اليوم، فالعامل البدني أثر بشكل كبير.

وأشار طاهر، الى أن الأهلي تعود دائمًا على لعب مباريات في أوقات قليلة، لكن اللعب مع لاعبين وأندية كبيرة ومستوى أكبر أمر مختلف، والجمهور لا يعلم ذلك، مختتما: "تركيز الفريق لم ينخفض في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن الإجهاد أثر على اللاعبين".