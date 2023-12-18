صدام العمالقة في المونديال.. موعد مباراة الأهلي وفلومينيسي البرازيلي والقنوات الناقلة

يقابل النادي الأهلي، فريق فلومينينسي البرازيلي، في مباراة منتظرة من العيار الثقيل، في كأس العالم للأندية، بعدما قدم الأهلي مباراة كبيرة في ملعب الاتحاد وبين جماهيره، واستطاع أن يحقق انتصارًا مثيرًا، برغم ما فعله نادي الاتحاد من تدعيم صفوفه بلاعبين عالميين أمثال كريم بنزيمة وكانتي وفابينيو.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي

يترقب عشاق كرة القدم العربية والعالمية مباراة الأهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، ويتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، حيث يسعى إلى حصد اللقب.

تقام مباراة الأهلي وفلومينينسي اليوم الإثنين 18 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويدخل الأهلي المصري هذه المباراة بمعنويات عاليه جدا بعد الفوز علي مستضيف البطولة إتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتشوق جمهور المارد الاحمر لمباراة نصف النهائي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بنفس الروح والاداء الذي كانوا عليه في المباراة السابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفلومينينسي

من المقرر نقل اللقاء المرتقب عبر ثلاث قنوات مفتوحة، بالإضافة لقناة SSC السعودية المشفرة، ومنصة فيفا الرقمية، وهي كالتالي:

قناة Football HD

قمر صناعي: الياه سات

التردد: 11785

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة Varzesh HD

قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق

التردد: 11555

الاستقطاب: رأسي V

معدل ترميز 30000

قناة CBC Sport HD

قمر صناعي: Europe*Star 1

التردد: 11135

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

قناة SSC

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12418

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

توقعات مباراة الاهلي المصري وفلومينينسي البرازيلي

تعد مباراة الأهلي وفلومينينسي من المباريات القوية والممتعة، حيث يمتلك كلا الفريقين مجموعة من اللاعبين المميزين، ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، حيث يلعب المباراة في السعودية، التي يتواجد بها جمهور الأهلي بكثرة.

مارسيلو

كينو

أما فلومينينسي فيسعى إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية، حيث يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، على رأسهم اللاعب كينو، الذي يُعد من أفضل اللاعبين في العالم، وكذلك الظهير الايسر مارسيلو صاحب الخبرات الكبيرة مع ريال مدريد.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد عبدالمنعم

خط الوسط: مروان عطيه، امام عاشور، احمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو

التشكيل المتوقع لفلومينينسي

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: مارسيلو، تشافيير، نينو، ميلو

خط الوسط: اندري، غانسو، مارتينيلي

خط الهجوم: كانو، أرياس، كينو