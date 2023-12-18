طارق حامد يربك حسابات فيتوريا.. البرتغالي يستقر على قائمة الفراعنة في أمم أفريقيا

يستعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، خلال الساعات القادمة، لإرسال القائمة المبدئية للفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا للكبار فى نسختها رقم 34 والتى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين بمشاركة 24 منتخبا أفريقيا من بينها المنتخب الوطنى المصرى.

فيتوريا يختار قائمة المنتخب

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” يوم 14 ديسمبر الجارى كآخر موعد لإرسال القائمة المبدئية للمنتخبات الـ24 المشاركة فى العرس الأفريقى، والتى ستضم 55 لاعبًا على أن ترسل القائمة النهائية للاعبين المشاركين فى البطولة يوم 3 يناير المقبل، والتى ستضم 23 لاعبا إلى جانب 4 لاعبين على سبيل الاحتياط.

لاعبي منتخب مصر

وشهدت الساعات الماضية اجتماعات مكثفة للبرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر مع جهازه الفنى المعاون، من أجل اختيار اللاعبين المرشحين للانضمام للقائمة المبدئية لمنتخب مصر فى بطولة الأمم الأفريقية.

طارق حامد يربك حسابات فيتوريا

وجاء قرار طارق حامد لاعب المنتخب الوطنى المحترف بصفوف ضمك السعودى، باعتزال اللعب الدولى، ليحدث حالة من الارتباك لدى البرتغالى روى فيتوريا، لاسيما أن الخواجة كان يخطط لإدراج اللاعب ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر المقرر إرسالها للكاف، لاسيما أن طارق حامد أحد الركائز الأساسية فى تشكيل الفراعنة.

طارق حامد

وأكد مصدر مقرب من الجهاز الفنى لمنتخب مصر، أن الأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة من جانب حازم إمام عضو اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الوطنى مع طارق حامد، محاولا أثناء اللاعب عن قراره المفاجئ باعتزال اللعب الدولى، خاصة أن حازم تحدث مع فيتوريا قبل سفره لقضاء إجازة مع أسرته فى البرتغال بخصوص أزمة استبعاد الثلاثى حسين الشحات وطارق حامد وإمام عاشور من المعسكر الماضى، وأن الخواجة أبلغه بأن قرار الاستبعاد كان خاصا بمباراة سيراليون فقط.

حازم امام

حازم إمام أبلغ طارق حامد أن فيتوريا طلب فقط تقدم الثلاثى باعتذار للجهاز الفنى ونشره على الموقع الرسمى لاتحاد الكرة قبل انضمامهم لمعسكر الأمم الأفريقية، إلا أن طارق حامد رد على حازم إمام بأن قراره باعتزال اللعب الدولى هو قرار نهائى لا رجعة فيه، بعدما تأكد أن فيتوريا لم يعد يعتمد عليه فى التشكيلة الأساسية للفراعنة فى ظل وجود محمد الننى ومروان عطية وحمدى فتحى، وأنه لن يقبل أن يجلس على مقاعد البدلاء بعد أن ظل طوال السنوات الماضية أحد الركائز الأساسية فى تشكيلة الفراعنة.

عاشور والشحات وحامد

أضاف المصدر، أن الثنائى حسين الشحات وإمام عاشور سيتواجدان ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر التى سيتم إرسالها للكاف يوم 14 ديسمبر الجارى، إلا أن الغموض يحيط بمصير الثنائى من التواجد فى القائمة النهائية للفراعنة المقرر إرسالها يوم 3 يناير، لا سيما حسين الشحات فى ظل وجود وفرة عددية من اللاعبين فى مركزه داخل صفوف المنتخب، سواء فى الجناح الأيمن أو الجناح الأيسر، أما إمام عاشور فانضمامه للقائمة النهائية فى بطولة أمم أفريقيا متوقف على المستوى الفنى للاعب خلال مشاركته مع الأهلى فى مباريات كأس العالم للأندية وكذلك بطولتى الدورى المحلى ودورى أبطال أفريقيا، وكأس العالم للأندية، إلا أن عودته للمنتخب ستبقى مشروطة بتقديم اعتذار رسمى للجهاز الفنى بقيادة روى فيتوريا.

القائمة النهائية للفراعنة

واستقر البرتغالى روى فيتوريا إلى حد كبير على القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا بكوت ديفوار، حيث ستضم القائمة المحترفين الثمانية محمد صلاح ومحمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حجازى وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمدى فتحى وأحمد حسن كوكا.

تشكيل الفراعنة

إلى جانب لاعبى الأهلى محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، مروان عطية، إمام عاشور، محمود عبد المنعم كهربا، حسين الشحات، محمد هاني، ولاعبى بيراميدز على جبر أحمد سامى ومحمد حمدى ومصطفى فتحى ولاعبى الزمالك أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، ومحمد صبحي، كما ستضم القائمة عمر كمال لاعب فيوتشر ومحمود حمادة لاعب المصرى، وستكون هذه هى القائمة الرسمية بعد أن ينضم إليها حارس مرمى ثالث، على حساب لاعب من الأسماء السابقة، فيما يبدأ فيتوريا وجهازه المعاون خلال الأسابيع القادمة انتقاء 3 لاعبين للانضمام لقائمة الفراعنة على سبيل الاحتياط ليصل العدد الإجمالى داخل القائمة إلى 27 لاعبا.

احمد الشناوي

واستقر فيتوريا،على استبعاد أحمد الشناوي، من قائمة الفراعنة في أمم أفريقيا، بسبب إصابته بكسر في الضلع الأيسر، وبالتالي حاجته للعلاج والتأهيل لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.