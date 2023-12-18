بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

تم إنشاء المجلس القومي للأجور، وفقا لقانون العمل، لوضع حد أدنى للأجور يتوافق مع سلة السلع والخدمات ولضمان حياة كريمة للعمال، كما أن القانون أسس أيضا آليات للشركات التي لا تستطيع تنفيذ هذا القرار، من خلال رجوعها لوزارة العمل نصا للمادة 13 من الدستور، والتي تضمن حقوق العاملين.

بشرى لـ 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات

كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاشات، خلال 1 يناير 2024، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للمعاشات الآن هو 1105 جنيهات، وسيرتفع في 1 يناير 2024 إلى 1300 جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى للمعاشات الآن 8720 جنيهًا، وسيرتفع في 1 يناير المقبل إلى 10 آلاف جنيه.

اللواء جمال عوض

تطبق التأمينات الاجتماعية قرارها بـ زيادة الحد الأدنى للمعاشات 2024، بداية من شهر يناير المقبل، وكذلك الحد الأقصى، الذي يأتي بالتزامن مع زيادة الاشتراك التأميني بحديه الأدنى والأقصى، في ضوء ما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يستهدف تحسين منظومة المعاشات، وزيادة دخول أصحاب المعاشات، عبر زيادتها بشكل دوري.

المستفيدون من زيادة الحد الأدنى للمعاشات

يستفيد من زيادة الحد الأدنى للمعاشات، الأشخاص المنتهية خدمتهم منه تاريخ تطبيق القرار في يناير، أي أن من يتقاعد في شهر يناير 2024، أدنى قيمة مستحقة يتقاضاها تكون وفقًا لقرار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية 1300 جنيه.

أصحاب المعاشات

كما أن الأشخاص الذين يتقاضون أقل من تلك القيمة وهو مستحقون فعليون حاليًا، تتم زيادة معاشهم لـ 1300 جنيه، مع الأخذ في الاعتبار، أن القرارات الصادرة مؤخرًا بشأن علاوة غلاء المعيشة التي استفاد منها أصحاب المعاشات والمقدرة بـ 600 جنيه حاليا، جعلت جميع أصحاب المعاشات متخطوت لتلك القيمة في الأساس.

أسباب زيادة الحد الأدنى للمعاشات

تعود زيادة الحد الأدنى للمعاشات، إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي نظم تلك المسألة من أجل إصلاح منظومة المعاشات، وتحسين أحوال المتقاعدين، عبر إقرار زيادات تحسن من اوضاعهم المعيشية، فجاء نص يفيد بزيادة في الحد الأدنى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الاشتراك التأميني، بحديه الأدنى والأقصى.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن الحد الأدنى للاشتراك التأميني يزداد سنويًا بنسبة تصل إلى 15%، وكذلك الأمر بالنسبة للحد الأقصى للاشتراك التأميني يزداد هو الآخر بنسبة 15%، وهذه النسبة المتعلقة بالزيادة، لها تأثيرها في تحسين منظومة المعاشات ودخولهم.

متى يستفيد كافة أصحاب المعاشات من الزيادة؟

أما عن زيادة المعاشات لجميع المستفيدين، فهي تدخل ضمن المادة رقم 35 من قانون المعاشات الجديد، الذي ينص على أن تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو في الأول من يوليو في كل عام، على أن تكون نسبة الزيادة مقدرة بـ 15 % كحد أقصى، ويرتبط تحديدها، بمعدلات التضخم.

أصحاب المعاشات

ربما يتم صرفها في موعد مبكرًا عن هذ الموعد، كما حدث في آخر عامين، وفي هذه الحالة، يصدر قانون جديد يحدد موعد صرف تلك الزيادة بموافقة مجلس النواب.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص

قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه ابتداء من يناير، سيتم تطبيق قرار رئيس الوزراء بالحد الأدنى للأجور، وسيتابع وزير العمل ومفتشوه تطبيق هذا القانون، والمنشآت التي لن تستطع تطبيقه، إما أن تقدم مستنداتها أو توقع عليها الغرامة المناسبة، التي تتعدد بعدد العمال.

تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص

وأضاف "خليفة"، أن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة المعاشات بحد أدنى 1300 جنيه.

شروط عدم تنفيذ الشركة للحد الأدنى للأجور

الشركات غير القادرة على تنفيذ الحد الأدنى للأجور تقدم للوزارة المستندات اللازمة التي تثبت عدم إمكانيتها أو مقدرتها على ذلك، وبدورها تتخذ الوزارة إجراءاتها وتدفع أجور العمال من الزيادة من صندوق الطوارئ ولكن بشرطين.

وأشار إلى أن الشرط الأول هو أن تكون الشركة مشتركة في صندوق الطوارئ، وتدفع قيمة 2% من قيمة أجور العاملين، والشرط الثاني أن تكون المستندات الخاصة بها مطابقة بعدم قدرتها على تطبيق الزيادة، ومن ثم تعفي وزارة العمل الشركة لمدة 6 أشهر، وتعود إلى الاستئناف وتكمل كمساعدة من صندوق الطوارئ.