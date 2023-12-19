قبل المنافسة على برونزية العالم..كم حصد الأهلي من جوائز البطولات في 2023؟

عقب خسارة الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام فريق فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الجوهرة المشعة" بدور نصف نهائي مونديال الأندية، ينافس النادي الأهلي على حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، بعد إخفاقه في عدم التأهل للمباراة النهائية .

الأهلي يبحث عن البرونزية الرابعة

يتجه الأهلي إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، حيث يلعب الأهلي مع فريق أوراوا الياباني، الذي تلقى هزيمة من مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

الاهلي

وسبق أن توج المارد الأحمر بلقب البرونزية في المونديال 3 مرات أعوام 2006 و2020 و2021.

وبخلاف إضافة ميدالية جديدة لإنجازات الأهلي في مونديال الأندية، إلا أن النادي يريد أيضًا تحقيق أكبر استفادة مالية بالحصول على جائزة المركز الثالث المقدرة بـ 2.5 مليون دولار، وفي حال خسارة الأهلي يوم الجمعة سيحصل على 2 مليون دولار فقط.

خزينة الأهلي تنتظر الانتعاش

حقق النادي الأهلي في عام 2023 حتى الآن أكثر من 8 ملايين دولار، كجوائز مالية حصل عليها نظير مشاركاته وإنجازاته في مختلف البطولات القارية والعالمية.

الخطيب

ويريد الأهلي زيادة غلته المالية ورفعها إلى 10.5 مليون دولار حال حصوله على برونزية العالم يوم الجمعة المقبل.

جوائز الأهلي المالية بالبطولات العالمية

جاءت جوائز الأهلي المالية في البطولات القارية والعالمية على النحو التالي:-

- حصد 2 مليون دولار بعد حصوله على المركز الرابع في كأس العالم للأندية 2022 ، التي أقيمت في فبراير الماضي بالمغرب .

- جائزة بطل دوري أبطال أفريقيا.. 4 ملايين دولار .

- وصيف السوبر الأفريقي بعد الخسارة أمام اتحاد العاصمة.. 250 ألف دولار .

- حصوله على مليون و700 ألف دولار بعد تأهله لنصف نهائي الدوري الأفريقي والذي خسره أمام صنداونز .

- ضمن 2 مليون دولار في كأس العالم للأندية 2023 ، ومن الممكن أن تزيد إلى 2.5 مليون دولار إذا حصد الميدالية البرونزية يوم الجمعة المقبل .