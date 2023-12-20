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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

صدى البلد

بعد استقرار الجهاز الفني للفريق الاول في النادي الأهلي، على رحيل لاعب الوسط أحمد عبد القادر، الذي خرج من حسابات مارسيل كولر، بدأت الأصابع تشير إلى لاعب موهوب آخر بدأ نجمه يسطع هذا الموسم مع فريق صاعد حديثا للدوري الممتاز.

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البحث عن بديل للموهوب 

بدأ النادي الأهلي، البحث عن بديل اللاعب أحمد عبد القادر جناح فريق الكرة الأول بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر.

احمد عبد القادر 

وأكد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي عن رغبته في التعاقد مع أكثر من لاعب لتدعيم بعض المراكز داخل القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

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زيكو أبرز المرشحين بديلا لـ عبد القادر

بدأت لجنة الكرة بالنادي الأهلي تعرض أكثر من اسم على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر من أجل المفاضلة بينهم لتعويض اللاعب أحمد عبد القادر الذي بات على وشك الرحيل من أسوار الفريق القاهري.

زيكو 

ومن أبرز الأسماء التي عرضتها لجنة الكرة بالنادي الأهلي على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، اللاعب مصطفى زيكو جناح نادي زد لضمه في الشتاء المقبل.

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من هو زيكو الكرة المصرية ؟

نال مصطفى زيكو، إشادة لجنة الكرة داخل القلعة الحمراء في ظل تألقه الكبير مع فريق "زد" هذا الموسم، بعد الانضمام إليه قادمًا من صفوف نادي حرس الحدود في الميركاتو الشتوي المقبل.

مصطفى زيكو

وعن المعلومات المتوفرة عن صفقة الأهلي المحتملة
– مصطفى زيكو من مواليد 27 إبريل 1997، أي يبلغ من العمر 26 عامًا.
– يجيد اللاعب الاداء في الجناح الأيسر وأيضًا الأيمن والمهاجم الوهمي
– نشأ زيكو في مدينة الإسكندرية، ولعب طوال مسيرته لثلاثة أندية محلية وهم “جمهورية شبين وحرس الحدود فضلًا عن نادي إف سي زد”.

– شارك زيكو طوال مسيرته الكروية في 42 مباراة، سجل 13 هدفًا وصنع 3 أهداف بينما في الموسم الحالي لعب 6 مباريات وأحرز 6 أهداف.

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الزمالك جاهز لتقديم عرض والأهلي ينتظر كولر

أبدى مسؤلو نادي الزمالك استعداده منذ فترة، لتقديم عرضًا قويًا للحصول على خدمات اللاعب مصطفى زيكو من صفوف نادي زد في الفترة المقبلة، وذلك في حال حل أزمة القيد مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

لاعب زد

في الوقت ذاته ينتظر مسؤولي النادي الأهلي الانتهاء من منافسات بطولة كأس العالم للأندية لمناقشة كولر حول التعاقد مع زيكو في الشتاء المقبل.

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