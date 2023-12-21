فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

فاجأ رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس جمهور مهرجان الجونة السينمائي، بالكشف عن النجم العالمي الذى من المقرر أن يكون مفاجأة حفل ختام مهرجان الجونة، بعدما قطع على نفسه وعدا بحضور نجم عالمي في ختام فعاليات المهرجان.

مفاجأة ساويرس لجمهور مهرجان الجونة

نشر المهندس نجيب ساويرس ، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “X”، صورة من داخل طائرة خاصة برفقة الفنان محمد كريم، والفنان العالمي تيريس جيبسون، أحد أبطال سلسلة أفلام «fast and furious» الشهيرة.

طائرة نجيب ساويرس

وعلق المهندس نجيب على الصورة بالقول: “في طريقنا لاختتام مهرجان الجونة السينمائي”.

كواليس زيارة تيريس لمصر

كشف الفنان محمد كريم، عن كواليس زيارة تيريس جيبسون، لمصر والمعالم السياحية والأهرامات، قائلا: "تيريس جيبسون بقاله 7 سنين عايز ييجي مصر وهو متأثر جدا بموضوع الأهرامات من طفولته، ولما طلب مني المرة دي زيارة مصر قلت له تعالى، وكان سعيدا جدا بالزيارة".

محمد كريم

وأضاف محمد كريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن زيارة النجوم العالميين يفتح الطريق لجذب وتصوير السينما العالمية، متابعا: "بنحاول نفتح سكة كويسة والموضوع مربح جدا للبلد، ليس على النطاق السياحي فقط، ولكن اقتصاديا بشكل كبير، وأي فيلم ييجي يتصور في مصر هتلاقي أرقام كبيرة".

جيبسون

وتابع: "بلدنا أولى والمشكلة عندنا أن كتير قوي من الأفلام لها علاقة بمصر وتصور في دول تانية، وفيه تغيرات جميلة حصلت في البلد عندنا مدن جديدة، وعايزين المفهوم ده نحط فيه جهد زيادة، والفيديوهات اللي عملها تيريس جيبسون مؤثرة للغاية في العالم، وفان ديزل كلمه في التليفون وعايز يزور مصر".

تيريس يرغب في لقاء الرئيس السيسي

شارك «جيبسون» جمهوره ومتابعيه مقطع فيديو له أثناء وصوله مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام» وقال: «لقد وصلت مصر وأصبح الحلم حقيقة بالنسبة لأن أكون هنا، وسيشرفني أن ألتقي بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وهنأ تيريس الرئيس السيسى بفوزه بالانتخابات الرئاسية قائلا: «أنا موجود في مصر لفترة قصيرة، وسيكون من دواعي سروري أن التقي بك شخصيا».

وصول جيبسون وكريم

وطلب تيريس من متابعينه، توصيل رسالته إلى الرئيس السيسي، برغبته في مقابلته والتقاط صورا معه، قائلا: «أرغب في مقابلته في جولة، وأتصور معه وأعود إلى أطفالي وأخبرهم أنني ألتقيت برئيس مصر، سيكون حلما».

جيبسون في الأهرامات

زار تيريس جيبسون خلال زيارته في مصر الأهرامات والنيل، برفقة الممثل المصري العالمي محمد كريم، معربا عن سعادته البالغة بزيارته لمصر.

جيبسون في الاهرامات

كريم وجيبسون

ويزور بطل فيلم «fast and furious» مدينة الجونة، لحضور ختام فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، كما يعتزم زيارة الأقصر قبل العودة إلى الولايات المتحدة لاستئناف تصوير أعماله الفنية.