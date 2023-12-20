أفعال منافية وصور مخلة.. ليلة القبض على الدكر وراقصة في كباريه بالهرم

ملكة الحرام في الجيزة.. هكذا اُطلق على نهى الدكر، صاحبة كباريه شهير في شارع الهرم، انتشرت سمعتها كإمبراطورة للدعـ ارة والجـ نس الحرام في الجيزة، وأصبحت ماركة مسجلة بين راغبي المتعة الحرام، إلى أن وصلت سمعتها لرجال مكافحة جرائم الآداب والاتجار في الفتيات القاصرات، لتجد نفسها بين عشية وضحاها محاطة برجال أمن الجيزة.

صيت إمبراطورة الدعـ ارة في الهرم

انتشر اسم نهى الدكر صاحبة ملهى ليلي شهير بمنطقة الهرم، بعد ورود معلومات لرجال الامن ومباحث مكافحة جرائم الاداب بالجيزة، حول قيامها بالاتجار في الفتيات القاصرات واستغلالهن في اعمال الدعـ ارة، وبيعهن لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادي، اضافة الى تسببها في مقـ تل شاب داخل الكباريه بعد نشوب خلاف بينه وبين اخر على فتاة ساقطة.

صورة ارشيفية

عقب أسابيع من البحث والتتبع من مباحث آداب الجيزة لامبراطورة الدعـ ارة وكباريهات شارع الهرم "نهى الدكر"، الصادر لها قرارات ضبط واحضار من النيابة العامة، انتهت بالقاء القبض عليها داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي.

ليلة القبض على الدكر

منذ 3 اسابيع، داهمت مباحث الاداب بقيادة العقيد محمد غراب وكيل ادارة مباحث الاداب بالجيزة، الكباريه الذي تمتلكه، نهى الدكر وتديره بدون ترخيص.

وأمام رجال مباحث الاداب، تبين هروبها منه منذ فترة، وتم إغلاق الكباريه، لكنها عادت وافتتحته مرة أخرى بالمخالفة للقانون، وتمت ملاحقتها حتى سقطت في قبضة رجال مباحث الآداب، قبل أن تتم إحالتها للنيابة العامة التي تباشر التحقيق معها.

المتهمان

وألقي القبض على الدكر والراقصة جومانة، لاتهامهما بممارسة الفسق والفجور داخل فيلا بمحافظة الجيزة، مبينةً أن المتهمتين مارستا أفعالا شاذة.

وبتفتيش المتهمتين، عثر بحوزتهما على مبالغ مالية 300 ألف جنيه، وسيارة جيب شروكي و4 هواتف، وبفحصها وُجد عدد من الفيديوهات والصور المخلة، وتم تحريز المضبوطات وعرضها على جهات التحقيق.

تحرك أمني فوري لضبط المتهمتين

ألقى رجال مباحث الآداب الجيزة، القبض على راقصة شهيرة في الأوساط الليلية والحفلات، تدعى جومانة أثناء ممارسة الفجور مع صاحبة كباريه.

وبدأت الجهات الأمنية، التحقيق مع المتهمتين بممارسة الفسق والفجور، والأعمال المنافية للآداب بعد ضبطهما متلبستين، داخل الفيلا التي تستخدمها صاحبتها، كملهى لإقامة حفلات ليلية.

بدء تحقيقات فورية لجلب قاصرات

تبين من التحقيقات، أن المتهمة تدعي «نهى. ر. م » وقررت جلب قاصرات من الأقاليم والأرياف للعمل في ملاهي ليلية وتحريضهن على ممارسة الرذيلة والفسق والفجور، وإدارة ملهى ليلي بمنطقة الأهرامات، بدون ترخيص، والتحريض على الفسق والفجور وتسهيل أعمال الدعـ ارة وتعاطي المخدرات.

كما أفادت التحريات، بأن الدكر لها سجل جنائي ومتهمة بارتكاب سوابق للأعمال المنافية للآداب العامة، وعرض ساقطات وتقديمهن لراغبي المتعة الحرام، كما تم القبض عليها في عدة قضايا سابقة وحبسها، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.