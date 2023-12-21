منشور يثير ضجة.. مدافع بيراميدز في الأهلي قريبا وعلاقة رضا سليم بالصفقة

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا، صورة حساب منسوب للاعب النادي الأهلي المغربي رضا سليم، يرحب بمدافع نادي بيراميدز أسامة جلال، في صفوف الأهلي، وهو ما فتح باب التكهنات حول تعويض جلال للرحيل المحتمل للمدافع محمد عبد المنعم عن القلعة الحمراء، في ظل بحث الأحمر عن مدافع قوي، وربما وجد مارسيل كولر ضالته في لاعب بيراميدز، في ظل عدم لعبه بانتظام مع الفريق السماوي.

منشور منسوب لحساب رضا سليم

الأهلي يجهز للتعاقد مع مدافع بيراميدز

بات تعاقد النادي الأهلي مع صفقات جديدة في يناير، لدعم المارد الأحمر، في كل الخطوط، وفقًا لرؤية السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، وشيكا، خاصة انها صفقات من العيار الثقيل.

مدافع بيراميدز

وحدد السويسري الصفقات المطلوبة بدقة، حيث طلب سرعة إتمام التعاقد مع الصفقات الجديدة في يناير، أولهم عمر كمال عبد الواحد، لاعب فيوتشر، الذي انتهت إلى حد كبير، وأسامة جلال مدافع بيراميدز، تحسبا للرحيل المحتمل لمدافعه محمد عبد المنعم.

أسامة جلال مطلوب بقوة

كشف مصدر داخل الأهلي، عن إبلاغ مارسيل كولر لإدارة النادي، برغبته في التعاقد مع مدافع من الدوري المصري، في ظل احتمالية رحيل محمد عبد المنعم، والاصابات المتكررة للمدافع محمود متولي.

وأضاف: "كولر طالب التعاقد مع أسامة جلال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لتدعيم الخط الدفاعي في فريق الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب هو الاختيار الأول، لتدعيم هذا المركز في الفريق، وأن كولر لديه اقتناع تام بإمكانياته، وما قدمه مع فريقه بيراميدز أثناء مشاركته".

ويرتبط أسامة جلال بعقد مع بيراميدز يمتد حتى يونيو 2026، لكن في ظل عدم مشاركته هذا الموسم، ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق لعدة أندية من بينها الأهلي والزمالك.

هل تم الاتفاق مع أسامة جلال؟

أكد المصدر، أن الأهلي اتفق على البنود الشخصية مع المدافع الدولي أسامة جلال، لاعب نادي بيراميدز، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أسامة جلال

وينوي النادي الأهلي التقدم بعرض لشراء أسامة جلال من نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، حيث بدأت مفاوضات شفهية لاستطلاع رأي النادي، حيث يضغط اللاعب بقوة على مسؤولي بيراميدز من أجل السماح له بالرحيل إلى الأهلي في الانتقالات المقبلة، خاصةً بعد ابتعاده عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.