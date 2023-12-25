كم مدة السجن| كيف تسببت ابنة إبراهيم سعيد في حبسه؟.. تفاصيل

قضت محكمة أسرة النزهة، بمعاقبة إبراهيم سعيد لاعب نادي الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بالحبس لمدة 30 يوما، في الدعوى رقم 25098/2023 المقدمة من طليقته، ويبدأ تنفيذها من تاريخ القبض عليه لامتناعه عن سداد مبلغ 227 ألف جنيه قيمة مصروفات الدراسة لابنته لي لي.

الحكم بالحبس شهر ضد إبراهيم سعيد

أقامت طليقة لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد، وتُدعى ابتسام علاء،

دعوى قضائية ضده أمام محكمة أسرة النزهة، بسبب امتناعه عن سداد مبلغ 227 ألف جنيه قيمة المصروفات الدراسية لابنته لي لي.

إبراهيم سعيد

وذكرت طليقة نجم الكرة المصرية السابق في الدعوى القضائية التي أقامتها، أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات الدراسية اللازمة لابنته لي لي، مما دفعها بإبلاغ المشكو في حقه بجميع الطرق القانونية لسداد المبالغ، وامتنع بعدها، رغم كونه ميسور الحال، نظرا لعمله حاليا في المجال الرياضي.

طليقة إبراهيم سعيد

وقضت المحكمة بمعاقبة إبراهيم سعيد بالحبس شهر، يبدأ من وقت القبض عليه، لامتناعه عن سداد مصروفات ابنته.

اللاعب يمتنع عن السداد بعد خلعه

في مارس من العام 2016، أقامت «ابتسام» دعوى خلع إبراهيم سعيد أمام محكمة الأسرة بحلوان، مطالبةً بالتفريق بينهما، مقابل التنازل عن جميع مستحقاتها، فيما عدا نفقة أولادها.

الإعلامي إبراهيم سعيد

وفي العام 2020، أقامت ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق، دعوى حبس لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.

لاعب المنتخب السابق

وأقام هيثم حمد الله، محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، دعواه، مؤكدًا فيها أن اللاعب يمتنع عن سداد 6000 وخمسين جنيهًا شهريًا، بواقع 6000 نفقة مأكل وملبس، وخمسين جنيها بدل فرش وغطاء، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، لمدة 15 شهرًا.

نفقة تعويض الضرر

قال أحمد يوسف، المستشار القانوني، إن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسر حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي.

المستشار أحمد يوسف

وأضاف يوسف: يجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابي لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم دون رضاها.