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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أغنية "3 ساعات متواصلة" تثير الجدل.. وحقيقة منع روبي من الغناء بسببها

صدى البلد

أثارت المطربة روبي، حالة من الجدل، بعد ساعات من طرح أحدث أغانيها "3 ساعات متواصلة"، وصلت إلى حد اتهامها بتضمن الأغنية إيحاءات جنسية، وهو ما فتح باب التكهنات التي وصلت إلى حد زعم البعض بمنعها من الغناء.

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أغنية بإيحاءات جنسية

أغنية "3 ساعات متواصلة"، أثارت جدل واسع عبر مواقع التواصل، بسبب كلماتها التي تقول: "أول ساعة هروقك.. تاني ساعة هشوقك.. تالت ساعة هدوقك إزاي قلبي بيعشقك".

بوستر أغنية 3 ساعات 

الأغنية من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وطرحت عبر القناة الرسمية للفنانة روبي، عبر موقع يوتيوب.

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جدل في نقابة الموسيقيين بسبب الأغنية

تحولت أغنية " 3 ساعات متواصلة"، التي طرحتها الفنانة روبي، إلى صداع في رأس مجلس نقابة المهن الموسيقية، بعد الاتهامات التي طاردتها يتضمن كلماتها إيحاءات جنسية.

نقيب الموسيقيين 

وأصدر الفنان مصطفى كامل "نقيب المهن الموسيقية"، بيانا صحفيا، اليوم الإثنين، أعلن خلاله أنه لم يأخذ قرار حتى الآن فيما يخص اجتماع النقابة بخصوص أغنية "3 ساعات متواصلة" التي طرحتها الفنانة روبى أمس، وأثارت بعض الجدل على السوشيال ميديا.

روبي

وأضاف، أنه في حالة عقد اجتماع سيعلن على الفور، وكل ما تداول بخصوص عقد اجتماع ومؤتمر بخصوص الأغنية غير صحيح.

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الأحد.. اجتماع لمجلس الموسيقيين

قال مصدر في نقابة المهن الموسيقية: "أعضاء المجلس والنقيب مصطفى كامل، بعد الجدل المثار عبر مواقع التواصل حول الأغنية، حدثت مشاورات بينهم، وأعرب البعض عن عدم رضاه عن الكلمات".

مجلس الموسيقيين

وتابع: "تم الاتفاق مع النقيب على عقد اجتماع يوم الأحد، لتداول الآراء حول تضمن الأغنية إيحاءات جنسية".

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قائمة أغنيات روبي المثيرة للجدل

تأتي أزمة "3 ساعات متواصلة"، ضمن سلسلة أغاني قدمتها الفنانة روبي، وطاردتها بسببها القضايا والاتهامات.

انت عارف ليه 

عام 2003، بدأت اتهامات تقديم الإيحاءات الجنسية، في مطاردة الفنانة روبي، خاصة عقب ظهورها تتجول مرتدية بدلة "رقص"، في الكليب الذي تم تصويره، في شوارع إحدى المدن الأوروبية ببدلة رقص، و تولى إخراجه شريف صبري.

ليه بيداري كده

ليه بيداري كده

كان ثاني الكليبات التي تقدمها الفنانة روبي، من إخراج المخرج شريف صبري، ووصل الجدل المثار حوله، إلى حد إقامة دعوى قضائية، واتهامها بالترويبج للفجور، ومطالبة نقيب الموسيقيين وقتها الفنان الراحل حسن أبو السعود بشطبها.

روبي

اعتمد الكليب على أن تمارس روبي الرياضة على "عجلة"، كما ظهرت بعدها وهي ترقص، وهو ما عرضها لهجوم من قبل الجمهور والنقاد وقتها، والكليب أيضًا من إخراج شريف صبري.

7 ورقات كوتشينة

عام 2004 تصاعدت حدة الهجوم ضد الثنائي الفنانة روبي، ومنتج ومخرج الفيلم شريف صبري، وخاصة عقب عرض كليب أغنية "كل ما أقوله آه"، وتعرضت لانتقادات بسبب الإيحاءات الجنسية التي ظهرت في الكليب، وظهورها بملابس عارية، والفيلم من إنتاج وإخراج شريف صبري.

كل ما أقوله اه

غاوي

الظهور بالملابس العارية، في كليبات أغاني "غاوي" و "ابقى قابلني"، زاد من مطالبات التصدي لما تقدمه الفنانة روبي، إلى ساحة مجلس الشعب، وبالفعل صدر قرار بمنع عرض أغانيها بالتلفزيون المصري، وأيضًا في سوريا

ابقى قابلني

أمك وأبوك

في أغسطس 2021، عقب كشف الفنانة روبي، عن اسم الأغنية، تعرضت للهجوم بدعوى الإساءة للأمهات والآباء، وهو ما نفاه منتج العمل، المنتج محمد رشيدي، مؤكدا أنها عن البر بالوالدين.

أمك وابوك

أغنية "أمك و أبوك"، كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع امين نبيل.

الهشك بشك

الهشك بشك

في يناير 2022، اتهمت الفنانة روبي، بعد طرحها الأغنية، بالتعدي على حقوق الفنانة ساندي، التي طرحت نفس الأغنية باسم آخر، هو "في ال لا لا" ، قبل شهر كامل من طرح "الهشك بشك".
وتم حذف أغنية الفنانة روبي، من موقع يوتيوب، بعد تقدم المنتج وليد منصور بشكوى إلى إدارة موقع يوتيوب.

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كلمات أغنية 3 ساعات

تقول كلمات أغنية 3 ساعات:

ما تيجي حبه، نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في امورنا اتحشر..

ما تيجي حبه، نستريح من العناء نطفى نار الاشتياق.. عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر..

تعالى نفصل فاصلة 3 ساعات متواصلة.. 

أول ساعة هرسيك.. تاني ساعة هسرح بيك.. تالت ساعة هوديك وهلف العالم بيك..

وعلى عيني يا ولا.. على عيني يا ولا.. على عيني يا ولا بس مكسوفة

على عيني يا ولا.. على عيني يا ولا.. على عيني يا ولا عليك ملهوفة.

كلمات جريئة أم خارجة أغنية 3 ساعات متواصلة منع روبي من الغناء المطربة روبى ايحاءات جنسية

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