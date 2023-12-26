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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

صدى البلد

لا تزال جرائم القاتل الصامت "الغاز" منتشرة، ولا يزال مسلسل حصد الأرواح مستمرا، دون أن يستطع أحد إيقاف هذا القاتل المتسلل، الذي يستمر في حرمان الاهالي من احبائهم، وآخر ضحاياه أسرة كاملة بمحافظة الشرقية.

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مصرع 6 أفراد من أسرة واحدة بالشرقية

لفظ زوجان وأطفالهم الأربعة أنفاسهم الأخيرة داخل منزلهم، بنطاق بندر مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ولم يتم العثور على ثمة إصابات ظاهرية بالجثامين، وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

الأب 
الزوج وأطفاله

تلقت الأجهزة الأمنية بـ الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بورود بلاغ بالعثور على زوجين و أطفالهم الأربعة متوفين داخل مسكنهم بنطاق دائرة المركز، و تم التحفظ على الجثامين لحين وصول النيابة العامة وإجراء المعاينة.

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تحرك فوري لضبط القاتل

انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور ، إلى موقع البلاغ ، وتبين العثور على جثامين زوجين وأطفالهم الأربعة ، تتراوح أعمارهم ما بين 6 الى 12 سنة ، متوفين داخل المنزل .

الأب وثلاثة من ابنائه

وبالفحص والمعاينة الأولية ، تبين أن سبب الوفاة الاختناق إثر تسرب غاز بالمنزل ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة ، و انتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثامين ، و التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة .

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تفاصيل مصرع أسرة كاملة

كشف مصدر مسؤول بصحة الشرقية ، عن تفاصيل مصرع أسرة كاملة بمركز مشتول السوق، مؤكدا أن وراء الحادث إصابتهم بحالة اختناق بعد تعرضهم لحادث تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز.

الأب وأطفاله

وأكد المصدر ، أن الزوج يدعى محمد عشماوي 37 سنة، و الزوجة 33 سنة، وأن الأطفال المتوفين 3 بنات وولد، و تبلغ الكبيرة 12 سنة، و الاولاد 10 سنوات، و فتاة 7 سنوات، و الأصغر 3 سنوات.

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