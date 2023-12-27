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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير الإسكان: سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة عن تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين"

صدى البلد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل، بالمحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئةالمجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة المتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الوحدات ومختلف الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها، فى أفضل صورة حضارية تليق بالمواطن المصرى، مشدداً على عدم التهاون مع المقاولين، سواءً فى معدلات التنفيذ وكذا جودة التشطيبات.

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كما شدد وزير الإسكان، على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لشركات أخرى جادة، من أجل الإسراع بإنهاء المشروع، وتسليم الوحدات لمستحقيها، موجهاً بعقد اجتماعات دورية لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية.

 

 

واستعرض الوزير، الموقف التنفيذى التفصيلى لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالمحافظات والمدن الجديدة، حيث تم وجار تنفيذ 870 ألف وحدة، وجار إسناد تنفيذ 130 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ نحو 25 ألف وحدة بـ"الإسكان الأخضر"، بمدن (العبور الجديدة - العاشر من رمضان - حدائق العاصمة - أسوان الجديدة).

سكن لكل المصريين المدن الجديدة بالمحافظات محدود الدخل متوسط الدخل

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