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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بـ3 مدن جديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات إدارية، لإزالة تعديات ومخالفات بناء بأراضٍ تحت ولاية أجهزة تنمية “مدينة برج العرب الجديدة – مدينة الفشن الجديدة – مدينة بني سويف الجديدة”.

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم (57) قطاع هـ بالحي السادس بمنطقة ابني بيتك (1) بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب سقف الردود الخلفي للقطعة بالدور الأرضي بالمخالفة، وأن تزال التعديات الواقعة على مساحة 18.71 فدان تقريبا المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، والكائنة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في أعمال زراعة، وإقامة حوض رى، وغرفتين، وذلك بدون سند من القانون.

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ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات المقامة على قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية بالحزام الأخضر لمدينة برج العرب الجديدة من واضـعي اليد، الذين تم رفض طلبات تقنين أوضاعهم.

وشدد وزير الإسكان، على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

وطبقاً للقرارات تتولى أجهزة تنمية “مدينة الفشن الجديدة – مدينة برج العرب الجديدة – مدينة بني سويف الجديدة” بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.

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