جيرارد كلمة السر.. ما النادي السعودي المزاحم لاتحاد جدة بصفقة محمد صلاح؟

لا يزال الحديث عن انتقال كابتن منتخب مصر وجناح نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مستمرا، رغم رفض صلاح لعرض اتحاد جدة السعودي، خلال موسم الانتقالات الصيفي الماضي، إلا أنه على ما يبدوا بدأ التفاوض من جديد، عبر نادي آخر، عله يفوز بصفقة الموسم كما تطلق عليها الصحف السعودية.

مفاوضات جديدة لانتقال صلاح للدوري السعودي

كشفت متخصص سوق الانتقالات، فابرزيو رومانو، عن إمكانية انتقال جناح وهداف نادي ليفربول، محمد صلاح، إلى الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي القادم.

كابتن منتخب مصر محمد صلاح

وارتبط اسم محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الماضي، بإمكانية الانتقال الى اتحاد جدة، الذي قدم عرضًا وصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني، لكن رفض يورجن كلوب مدرب ليفربول التفريط في الفرعون المصري، الذي أصبح هداف الريدز في الموسم الحالي مع اقتراب عقده على الانتهاء في 30 يونيو 2025.

هل يوسط الاتفاق ستيفن جيرارد لانتقال صلاح؟

كشفت تقارير رياضية سعودية، عن رغبة الاتفاق السعودي في الحصول على توقيع كابتن الفراعنة محمد صلاح، خاصة أن مدربه أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، الذي يحب محمد صلاح بشكل كبير.

محمد صلاح

وأكد رومانو، في تصريحات مع شبكة "Caught Offside" البريطانية، أن ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول ومدرب الاتفاق السعودي الحالي، حث إدارة ناديه على منحه أموالًا للصفقات الجديدة في يناير.

محمد صلاح

وأضاف: "طلب جيرارد من إدارة الاتفاق السعودي بعض الصفقات الجديدة، لكن من غير المرجح أن يكون من بينهم محمد صلاح".

آخر كلام.. صلاح مستقر في ليفربول

أكد فابرزيو رومانو، انه لا يعلم الأسماء المحددة المطلوبة في الاتفاق، لكن من المتوقع أن يكون شهر يناير مزدحمًا بالنسبة للاتفاق وستيفن جيرارد.

صلاح وجيرارد

وتابع أن الوضع بالنسبة لجناح ليفربول محمد صلاح، فالوضع هادئ بالنسبة له بشأن انتقاله إلى الدوري السعودي، فهو يركز على موسمه مع ليفربول، لكن الأندية الكبرى في السعودية لن تنساه في فترات الانتقال المقبلة ولكنه صعب في يناير.