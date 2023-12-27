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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسم صفقة الموسم.. ماذا فعل الأهلي مع فيوتشر خلال 27 لقاء؟

صدى البلد

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لنهائي السوبر المصري، بعد الفوز بهدف دون رد أمام نادي سيراميكا كليوباترا في بطولة السوبر المصري، ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي مودرن فيوتشر غد الخميس، بينما يلتقي سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز.

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محمد عادل حكما لنهائي السوبر

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر للحكم محمد عادل، بينما يقود محمود البنا مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا كليوبترا.

الحكم محمد عادل

ويعاون عادل في المواجهة النهائية المساعدان محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، الحكم الرابع محمد معروف والمساعد الاحتياطي أحمد توفيق طلب، بينما يتواجد محمود عاشور كحكم فيديو "VAR" والحكم المساعد "VAR" يوسف البساطي.

 

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الحكم الدولي قاد 25 لقاء للأهلي

وقاد محمد عادل 25 مباراة للأهلي في جميع المسابقات، فاز في 18، خسر لقاء وحيد، وتعادل في 6 مباريات.

الحكم الدولي محمد عادل

ولم يظهر محمد عادل سوى في مباراتين مع فيوتشر، انتصر الفريق في لقاء وخسر مثله.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة لها

تقرر أن تنطلق صافرة بداية لقاء الأهلي وفيوتشر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، على أرضية استاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

الاهلي وفيوتشر

وتذاع أحداث المباراة عبر قناة أون تايم اسبورتس المصرية، الناقل الحصري لبطولة كأس السوبر، إضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية وان إتش دي، بجودة عالية بدون تشفير.

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الأهلي يحسم صفقة الموسم

حسم مسئولو النادي الأهلي، النقاط الأخيرة في صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر لضمه في يناير المقبل، بعد فترة طويلة من الجدل.

عمر كمال عبدالواحد 

ووقع عمر كمال عبد الواحد على عقود انتقاله للأهلي حتي 2027، مفضلا الأهلي على الزمالك الذي كان على وشك إنهاء الصفقة، لقيدها عقب إنهاء أزمة القيد، المتوقع انفراجتها قريبا.

لاعب فيوتشر

وكان عمر كمال عبد الواحد قد تعرض لإصابة قبل مواجهة فيوتشر وبيراميدز في كأس السوبر المصري، والتي منعته من المشاركة في المباراة.

عمر كمال 

وقال مصدر بنادي فيوتشر، إن عمر كمال عبد الواحد أجرى الأشعة على إصابته والتي أكدت أنه يحتاج لفترة راحة ما بين أسبوع حتى 10 أيام من أجل التعافي بشكل كامل منها.

حسم صفقة الموسم الأهلى فيوتشر نهائي السوبر المصري كأس السوبر المصري الحكم محمد عادل عمر كمال عبد الواحد

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