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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعدما أصبح مجانا| لماذا تغير موقف الأهلي بشأن صفقة البرازيلي سوزا؟

صدى البلد

تواصل إدارة النادي الأهلي، بحث ملف الانتقالات الشتوية، وتدعيم مركز قلب الهجوم في ظل الانتقادات الموجهة للفرنسي أنتوني موديست، الذي عبر عن نفسه خلال مواجهة مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري، بتسجيله هدف التتويج، إلا أن إدارة الأهلي والمدير الفني مارسيل كولر تواجه انتقادات لاذعة بسبب صفقة موديست، بعد تعليق آمال كبيرة على قدرته في قيادة الخط الهجومي، إلا أن المفاجأة كانت في إنهاء المفاوضات الخاصة بضم البرازيلي سوزا بشكل نهائي.

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التراجع عن ضم البرازيلي سوزا

قرر النادي الأهلي بشكل رسمي، التراجع عن ضم البرازيلي سوزا، على الرغم من أنه متاح مجانا في الوقت الحالي، بعد قرار عدم تجديده مع نادي جونبوك الكوري الجنوبي.

سوزا

وقال أحمد حسام عوض عضو شركة النادي الأهلي، ببرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير: "الأهلي لم يفكر على الإطلاق في ضم جوستافو سوزا خلال فترة الميركاتو الشتوي المقبلة".

أحمد حسام عوض

وأضاف: «تم صرف النظر عن التوقيع مع اللاعب البرازيلي سوزا في الفترة المقبلة، رغم انتهاء عقده مع ناديه جونبوك الكوري خلال الأيام الماضية بشكل رسمي».

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جس نبض منتظر من اللاعب للأهلي

وكشفت تقارير رياضية، عن ردة فعل اللاعب بعد تصريحات مسئول الأهلي، مؤكدة أنه تلقى التصريحات بشكل طبيعي، خاصة وأنه رأى النادي الأهلي وهو يحاول في أكثر من مرة مع نادي جونبوك من أجل ضمه، ولكن الأمر قوبل بالرفض.

البرازيلي سوزا

وشددت التقارير، على أن وكيل اللاعب سيجس نبض مسؤولي النادي الأهلي خلال الأيام المقبلة، لمعرفة قرارهم النهائي، خاصة وأنه يعلم جيدا التصريحات الرسمية مختلفة عن ما يحدث خلف الكواليس.

وبدأ النادي الأهلي في مفاوضاته مع البرازيلي سوزا منذ الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تتعثر المفاوضات، ليعيد النادي الأهلي المفاوضات مجددا في الانتقالات الحالية في ظل تمسك كولر بضم المهاجم البرازيلي.

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سبب تغير موقف الأهلي من صفقة سوزا

رغم تمسك مارسيل كولر بضم اللاعب البرازيلي خلال الفترة الماضية، إلا أن شركة الكرة ترى أن سوزا يشترك في عدة خصائص مع الفرنسي موديست، أبرزها السن، فاللاعب البرازيلي يبلغ 34 عاما.

أرقام سوزا في ٥ مواسم

وأضاف مسئولو شركة الأهلي في التقرير الخاص بالصفقة، أن البرازيلي سوزا لم يظهر بشكل مؤثر في الملاعب العربية، واقتصرت تجربته مع الأهلي السعودي على 34 لقاء وتسجيل هدف وحيد، وفي الموسم المنتهي شارك مع النادي الكوري في 19 مباراة، سجل 5 أهداف، ولم يصنع أي هدف.

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توجيه الشكر للاعب البرازيلي

أعلن نادي جيونبك الكوري الجنوبي، عن انتهاء مشوار مهاجمه البرازيلي جوستافو سوزا بشكل رسمي، حيث وجه جيونبك، عبر حسابه على موقع تويتر، الشكر إلى سوزا، معلنا انتهاء مشواره مع الفريق، بعد انتهاء عقده.

جوستافو سوزا

وكتبت صفحة النادي الكوري الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «جوستافو سوزا ينهي شراكته مع جيونبك هيونداي، نتذكر اللاعب جوستافو الذي لم يفقد ابتسامته تجاه جمهوره، كلما تشاركنا لحظات سعيدة معا بارك الله فيه أينما كان».

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