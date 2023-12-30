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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تسليم فوري وبدون شروط| 3 فرص ذهبية للحصول على شقة بالتقسيط المريح من الحكومة

صدى البلد

توفر عدد من الهيئات الحكومية، خلال الفترة الحالية فرص متعددة للحصول على شقة في مشروعات كثيرة ضمن الإسكان المتوسط والفاخر،  لزيادة تنوع المستفيدين من الوحدات السكنية وفقا لمستواهم المادي.

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43 وحدة جاهزة في حلوان

المشروع الأول، يطرحه الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، التابع لوزارة الإسكان، حيث تتواجد الشقق في المجمع السكني بمحافظة القاهرة بمنطقة حلوان، ويتم طرح كراسات الشروط في مقر الجهاز بحلوان.

شقق حلوان

ويصل عدد الشقق لـ43 وحدة سكنية، جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024 كاملة المرافق، على أن تكون الوحدات نصف تشطيب، وتتواجد بالمجاورة الأولى بالمجتمع السكنى الجديد ، أطلس ، حلوان.

مساحة وسعر الوحدة

أكد الجهاز، أن الوحدات تأتي بمساحات تتراوح من 67 مترا، حتى 96 مترا، حيث تم طرح كراسة الشروط في مقر الجهاز بحلوان.

شقق جهاز حلوان

سجل سعر المتر 7475 جنيها حتى 7549 جنيها، فيما سجلت الشقة الـ90 مترا 686 ألف جنيه، فيما وصلت الشقة الـ 67 مترا 507 آلاف جنيه، كما سجلت الشقة الـ 96 مترا 727 ألف جنيه.

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شقق صندوق التنمية الحضارية

المشروع الثاني، وهو شقق صندوق التنمية الحضارية، التي تتواجد في 8 محافظات ويستمر التقديم حتى يوم 31 ديسمبر، وتتواجد الشقق في محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية.

شقق صندوق التنمية الحضارية

أسعار الشقق

تبدأ الأسعار من 760 ألف جنيه وحتى مليون و300 ألف، فيما تصل أخرى لـ 3 ملايين وحتى 4 مليون و600 ألف جنيه.

وتتمثل أنظمة السداد في دفع 15% من قيمة الوحدة مقدم حجز، على أن يتم تقسيط باقي ثمن الشقة على 5 سنوات بدون فوائد.

طريقة الحجز

خصص صندوق التنمية الحضرية رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ وذلك بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.

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شقق الإسكان المتميز

المشروع الثالث، وهو شقق الإسكان المتميز، حيث يتم طرح 1180 وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 63 و93 مترا.

شقق الإسكان المتميز

الوحدات المطروحة ستكون بنظام أسبقية الحجز عن طريق موقع بنك التعمير والإسكان www.hdb-reservation.com، والذي أتاح كراسة شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

1 - مدينة العبور الجديدة

تضم مدينة العبور الجديدة شقق بمساحات 89 و92 مترا مربعا، بسعر 7245 جنيها للمتر، وبمقدم 60 ألف جنيه.

شقق العبور

وسجلت الشقة الـ 90 مترا 684 ألف جنيه، يتم سداد 60 ألف جنيه جدية حجز، ثم استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، حيث يتم سداد 87 ألف جنيه، ثم وقت العاقد يتم سداد 68 ألف جنيه.

2- مدينة أسيوط الجديدة

في مدينة أسيوط الجديدة تكون المساحة 63 متر وهي مساحة موحدة لكل الوحدات، وسجل سعر المتر 6520 جنيه، حيث بلغت قيمة الوحدة 410 ألف جنيه، وجدية الحجز 50 ألف جنيه.

شقق مدينة أسيوط الجديدة

ويتم بعد التخصيص استكمال مقدم جدية الحجز لـ 20%، حيث يتم سداد 38 ألف جنيه، ثم وقت الاستلام يتم سداد 41 ألف جنيه.

وبالتالي يكون المتقدم سدد 30% من ثمن الشقة ويتبقى 70% يتم السداد على 3 إلى 7 سنوات ويكون القسط الربع سنوى لو السداد على 3 سنوات 35 ألف جنيه، ولو السداد على 5 سنوات يكون 25 ألف جنيه، وعلى 7 سنوات يكون 21 ألف جنيه.

التسليم فوري وبدون شروط شقة بالتقسيط المريح الحكومة الهيئات الحكومية الوحدات السكنية وزارة الاسكان صندوق التنمية الحضارية شقق الإسكان المتميز

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