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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

صدى البلد

تفاعلت جماهير فريق ليفربول، مع أداء كابتن منتخب مصر وجناح الفريق الانجليزي محمد صلاح، في مباراة أمس ضد نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتغنت باسمه طوال أحداث المباراة.

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صلاح يسجل ويصنع ويهدر ضربة جزاء

استضاف ملعب "الأنفيلد"، معقل الريدز، مباراة الفريقين ليفربول ونيوكاسل، في إطار منافسات الجولة عشرين من الدوري الإنجليزي، حيث فاز ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين.

صلاح يسجل ويهدر

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفين وصناعة ثالث، والمشاركة في آخر، بينما أهدر ضربة جزاء في الشوط الأول، ونفذ أخرى بنجاح في الشوط الثاني.

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جماهير الريدز تتغنى بالملك المصري

تغنت جماهير نادي ليفربول بجناح الفريق، الملك المصري مو صلاح، بعد تألقه واحرازه هدفين وصناعة ثالث والمشاركة في الرابع، رغم إهداره ركلة جزاء. 

ماكينة أهداف

وكتب أحد مشجعي ليفربول عبر موقع إكس: "محمد صلاح، آلة التهديف!"، وقالت إحدى المشجعات: "الملك مو".

واتفق مشجع آخر قائلًا: "هناك ملك واحد فقط"، في حين رأى أحد مشجعي ليفربول أن محمد صلاح هو "الأفضل في العالم"، وأكد مشجع "أنه اللاعب الوحيد الذي يسجل الأهداف في الأوقات الصعبة"، بينما قالت مشجعة عن محمد صلاح: "أعظم جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي".

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كلوب: محمد صلاح آلة تسجيل أهداف لا تتوقف

أشاد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي ليفربول الإنجليزي، بالدولي المصري محمد صلاح مهاجم الريدز، بعد تألقه أمام نيوكاسل.

يورجن كلوب 

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي" البريطانية عقب المباراة: “محمد صلاح آلة تسجيل للأهداف، كان من الممكن أن يساعده تسجيل الركلة الأولى، لكنه كان رائعًا”، مضيفا: "كل شيء على ما يرام، لن يتوقف أبدًا محمد صلاح عن تقديم هذه الأشياء المبدعة".

واختتم مدرب ليفربول: "داروين نونيز حصل على العديد من الفرص، لا أعرف بالضبط عدد الأهداف التي سجلها هذا الموسم، لكنه سيسجل وليس هناك شك في ذلك، عليه أن يبدأ مرارًا وتكرارًا من نقطة الصفر، وفي النهاية سيحصل على ما يريد".

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الفرعون رجل المباراة

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن رجل مباراة أمس الإثنين، بين فريقي ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في الجولة العشرين.

الملك المصري

وحسبما كشفت رابطة الدوري الإنجليزي، حصل محمد صلاح على لقب رجل المباراة بين فريقي ليفربول ونيوكاسل، وفقًا لتصويت الجماهير، بعدما قدم أداءً رائعًا في مباراة الإثنين، حيث تمكن من تسجيل هدفين، وصنع ثالثًا وشارك في آخر.

وحصل محمد صلاح على أعلى نسبة تصويت، والتي بلغت 83.9 %، ويليه حارس نيوكاسل يونايتد مارتن دوبرافكا 9.3 %، ثم لاعب ليفربول كورتيس جونز 2.2 %.

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تقييم صلاح في مباراة ليفربول ونيوكاسل

حصل الدولي المصري محمد صلاح على تقييم جيد جدًا في مباراة فريقه ليفربول أمام نيوكاسل، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقييم جيد جدا

وحصل محمد صلاح على تقييم 9.2\10 كأفضل لاعب في المباراة حسب موقع "سوفا سكور" المختص بالإحصائيات والأرقام، بعدما شارك في 90 دقيقة في المباراة، وسجل هدفين، والأهداف المتوقعة كانت 2.71، وصنع هدفًا وسدد 4 تسديدات على المرمى.

هدف صلاح 

ونجح صلاح في المراوغة الصحيحة مرة من أصل 3، وأهدر ركلة جزاء، ولمس الكرة 62 مرة، بينما مرر 25 تمريرة صحيحة من أصل 39، بنسبة 64%، وأرسل عرضية صحيحة من أصل 2، مع تمريرات افتتاحية 5 لزملائه.

رجل المباراة

وفاز النجم المصري بالصراعات الأرضية 2 من أصل 8 مع مدافعي نيوكاسل، وفقد الاستحواذ 23 مرة، وارتكب مخالفة وحصل على أخرى في وسط ملعب الماكبايس.

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