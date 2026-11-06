ثعابين وكوبرا وعقارب سامة تحاصر منطقة ترفيهية بالفيوم.. ومواطن يستغيث بالمحافظ لإنقاذ الصغار| صور

أطلق أحد المواطنين من محافظة الفيوم استغاثة عاجلة إلى الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بسبب انتشار الثعابين والكوبرا والعقارب والزواحف السامة داخل مصرف مائي مجاور لقطعة أرض يمتلكها بالقرب من بنزينة العشري، محذرا من خطورة استمرار الوضع، خاصة أن المنطقة المحيطة تضم كافيهات وملاهي وأماكن ترفيهية يرتادها المواطنون والصغار.



مصرف يهدد حياة المترددين على المنطقة

وقال صاحب الأرض، خلال مقطع فيديو، إن المصرف أصبح مأوى للثعابين والزواحف السامة، في ظل عدم تطهيره، الأمر الذي يثير مخاوفه من خروج تلك الكائنات إلى المناطق المجاورة، واحتمالية تعرض أحد الصغار للدغ أثناء اللهو داخل الملاهي القريبة أو تردد الأسر على الكافيهات المحيطة وأكد أن خطورة الأمر لا تتعلق بالمصرف وحده، وإنما تمتد إلى المنطقة بأكملها، نظرا لطبيعتها الحيوية وكثرة المترددين عليها، مطالبا بعدم الانتظار حتى وقوع كارثة أو تعرض أحد المواطنين للدغ من ثعبان أو عقرب سام.



استغاثات متكررة بلا استجابة

وأوضح المواطن أنه تقدم بعدد من البلاغات والاستغاثات إلى الجهات المختصة، أكثر من مرة، للمطالبة بتطهير المصرف والتعامل مع الزواحف والحشرات السامة الموجودة بداخله، إلا أن شكواه لم تجد استجابة حتى الآن، مشيرا إلى أن الوضع يزداد سوءا مع استمرار إهمال تطهير المصرف وأضاف أنه لا يستطيع إدخال المعدات اللازمة لتنظيف المصرف أو التعامل مع ما بداخله، في ظل المخاطر الموجودة بالمكان.



أرض زراعية بلا مزارعين

وأشار إلى أن الأزمة امتدت أيضا إلى أرضه الزراعية، التي أصبح عاجزا عن استغلالها، بعدما بات من الصعب العثور على مزارعين يقبلون العمل بها، حيث يتراجعون فور مشاهدتهم الثعابين والزواحف السامة الموجودة بالمصرف المجاور، خوفا على حياتهم.



مناشدة عاجلة لمحافظ الفيوم

وناشد المواطن الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، سرعة التدخل وتوجيه الجهات المعنية لمعاينة المصرف وتطهيره والتعامل مع مصادر انتشار الزواحف السامة، حفاظا على أرواح المواطنين والصغار، وتأمين المنطقة المحيطة بالكافيهات والملاهي، قبل وقوع حادث مأساوي، إلى جانب تمكينه من استغلال أرضه الزراعية بعد إنهاء تلك المشكلة.