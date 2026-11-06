قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: موسكو لن تقبل مفاوضات السلام إلا باستسلام أوكرانيا والتنازل عن أراضيها
«الحضانة غالية ومفيش حد يرعاهم».. سيدة الدليفري تكشف سر اصطحاب طفليها أثناء العمل
دندراوي الهواري: استكمال المشروع الوطني للرئيس السيسي حتى 2030 ضرورة لمواصلة مسيرة التنمية
ثعابين وكوبرا وعقارب سامة تحاصر منطقة ترفيهية بالفيوم.. ومواطن يستغيث بالمحافظ لإنقاذ الصغار| صور
عنجهية اللاعبين.. أيمن يونس: الحظ أنقذ الزمالك من فضيحة أمام مصر للتأمين
مساعد رئيس الوزراء: طرح 15 أو 16 شركة حكومية حتى نهاية 2027
قوات التحالف: اعتراض طائرة مسيّرة في منطقة الرياض
ترامب: نجري محادثات مع إيران.. ونواصل البحث عن فرص للتوصل إلى اتفاق
بشق الأنفس.. الزمالك يفلت من كمين مصر للتأمين ويتأهل إلى دور الـ16 في كأس مصر
8 أسلحة آلية و7 كيلو مخدرات.. مصرع القط وشقيقه في معركة أمنية استمرت 4 ساعات بسوهاج
تعليق مؤثر من زيدان بعد وفاة لاعب إسباني في الملعب
اختيار مفاجئ.. قائمة فرنسا لمواجهتي تركيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

ثعابين وكوبرا وعقارب سامة تحاصر منطقة ترفيهية بالفيوم.. ومواطن يستغيث بالمحافظ لإنقاذ الصغار| صور

ثعبان
ثعبان
قسم المحافظات

أطلق أحد المواطنين من محافظة الفيوم استغاثة عاجلة إلى الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بسبب انتشار الثعابين والكوبرا والعقارب والزواحف السامة داخل مصرف مائي مجاور لقطعة أرض يمتلكها بالقرب من بنزينة العشري، محذرا من خطورة استمرار الوضع، خاصة أن المنطقة المحيطة تضم كافيهات وملاهي وأماكن ترفيهية يرتادها المواطنون والصغار.


مصرف يهدد حياة المترددين على المنطقة

وقال صاحب الأرض، خلال مقطع فيديو، إن المصرف أصبح مأوى للثعابين والزواحف السامة، في ظل عدم تطهيره، الأمر الذي يثير مخاوفه من خروج تلك الكائنات إلى المناطق المجاورة، واحتمالية تعرض أحد الصغار للدغ أثناء اللهو داخل الملاهي القريبة أو تردد الأسر على الكافيهات المحيطة وأكد أن خطورة الأمر لا تتعلق بالمصرف وحده، وإنما تمتد إلى المنطقة بأكملها، نظرا لطبيعتها الحيوية وكثرة المترددين عليها، مطالبا بعدم الانتظار حتى وقوع كارثة أو تعرض أحد المواطنين للدغ من ثعبان أو عقرب سام.


استغاثات متكررة بلا استجابة

وأوضح المواطن أنه تقدم بعدد من البلاغات والاستغاثات إلى الجهات المختصة، أكثر من مرة، للمطالبة بتطهير المصرف والتعامل مع الزواحف والحشرات السامة الموجودة بداخله، إلا أن شكواه لم تجد استجابة حتى الآن، مشيرا إلى أن الوضع يزداد سوءا مع استمرار إهمال تطهير المصرف وأضاف أنه لا يستطيع إدخال المعدات اللازمة لتنظيف المصرف أو التعامل مع ما بداخله، في ظل المخاطر الموجودة بالمكان.


أرض زراعية بلا مزارعين

وأشار إلى أن الأزمة امتدت أيضا إلى أرضه الزراعية، التي أصبح عاجزا عن استغلالها، بعدما بات من الصعب العثور على مزارعين يقبلون العمل بها، حيث يتراجعون فور مشاهدتهم الثعابين والزواحف السامة الموجودة بالمصرف المجاور، خوفا على حياتهم.


مناشدة عاجلة لمحافظ الفيوم

وناشد المواطن الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، سرعة التدخل وتوجيه الجهات المعنية لمعاينة المصرف وتطهيره والتعامل مع مصادر انتشار الزواحف السامة، حفاظا على أرواح المواطنين والصغار، وتأمين المنطقة المحيطة بالكافيهات والملاهي، قبل وقوع حادث مأساوي، إلى جانب تمكينه من استغلال أرضه الزراعية بعد إنهاء تلك المشكلة.

استغاثة محافظ الفيوم انتشار الثعابين المصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

مستجدات الطقس| غطاء سحابي يغطي القاهرة الكبرى.. أمطار بعد ساعات بالوجه البحري

أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026.. قائمة ميريت ومارلبورو وL&M وHEETS الجديدة

قطع المياه

الجيزة: قطع المياه عن عدد من مناطق الهرم .. المواعيد والأماكن

سعر الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الحسين عموتة

بند في عقد عموتة يحسم مصيره مع الأهلي.. ماذا يحدث؟

صورة تعبيرية

باب مغلق و3 سنوات من الغياب.. القصة الكاملة للهيكل العظمي لطبيبة العيون بالهرم

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع.. سعر عيار 21 والجنيه الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026

حسام حسن

خاص| فرصه أخيره من اتحاد الكرة تجاه حسام حسن

ترشيحاتنا

الفاو

الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية 1.2% خلال أكتوبر رغم ارتفاع أسعار السكر

ترامب و سوزي ويلز

سوزي ويلز: التزامي تجاه ترامب لن يتغير رغم مغادرتي منصب رئيسة موظفي البيت الأبيض

السفير عبدالمطلب إدريس ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا

السفير الليبي يدين استهداف قوات حرس الحدود المصرية

بالصور

هل الشعير أفضل من الشوفان في خفض الكولسترول وسكر الدم؟

السر وراء فوائد الشوفان والشعير
السر وراء فوائد الشوفان والشعير
السر وراء فوائد الشوفان والشعير

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟
الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟
الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

دراسة تكشف فائدة غير متوقعة للقاح الحزام الناري

فوائد لقاح الحزام الناري لصحة القلب
فوائد لقاح الحزام الناري لصحة القلب
فوائد لقاح الحزام الناري لصحة القلب

غذاء شائع قد يقلل خطر الإصابة بالخرف.. لن تتوقعه

البيض وصحة الدماغ.. ما العلاقة بينهما؟
البيض وصحة الدماغ.. ما العلاقة بينهما؟
البيض وصحة الدماغ.. ما العلاقة بينهما؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد