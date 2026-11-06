مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني: موسكو لن تقبل مفاوضات السلام إلا باستسلام أوكرانيا والتنازل عن أراضيها

قال د. إيفان أوس، مستشار بالمعهد الوطني الأوكراني، إن روسيا لا تريد الدخول في مفاوضات سلام حقيقية مع أوكرانيا، موضحاً أن موسكو لن تقبل بأي مفاوضات سوى تلك التي تنتهي باستسلام أوكرانيا وتنازلها عن أراضيها، وهو ما ترفضه كييف بشكل قاطع، مؤكداً استعداد بلاده لمواصلة الحرب.

وأضاف أوس، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا تواصل استهداف المناطق الداخلية الأوكرانية، مشيراً إلى تعرض مدرسة في قرية ليست بعيدة عن خط المواجهة لهجوم روسي أسفر عن إصابة عدد من التلاميذ، باستخدام قنابل يصل وزنها إلى 3 أطنان.

واعتبر أن حجم الدمار والخسائر البشرية يجعل الحديث عن استعداد الأوكرانيين للتفاوض “أمرا بالغ الصعوبة”.

وأكد المستشار بالمعهد الوطني الأوكراني أن الشعب الأوكراني لم ينسَ التضحيات التي قدمها خلال الحرب، وأن بلاده لا تزال منخرطة في المواجهة، لافتاً إلى أنه لا يعتقد أن هناك كثيرين في العالم يتوقعون أن تتوقف أوكرانيا عن القتال في ظل استمرار الهجمات الروسية.

وأشار أوس إلى أن أوكرانيا تبحث كيفية الرد على الهجمات الروسية، موضحاً أن بلاده لا تريد استهداف المدارس الروسية أو المدنيين، لكنها تسعى إلى استهداف قطاع الطاقة والنفط الروسي، إلى جانب مواقع ومناطق قريبة من الحدود الأوكرانية، في إطار الضغط على موسكو ودفعها إلى تغيير موقفها من الحرب.