الفاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية 1.2% خلال أكتوبر رغم ارتفاع أسعار السكر

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 1.2% مقارنة بشهر سبتمبر، مدفوعا بانخفاض أسعار الحبوب ومنتجات الألبان واللحوم، في ظل ضعف الطلب على الواردات، رغم استمرار ارتفاع أسعار السكر للشهر الرابع على التوالي.

وأوضحت المنظمة - في تقريرها الصادر اليوم /الجمعة/ - أن مؤشر أسعار الغذاء سجل متوسطا بلغ 133.9 نقطة خلال أكتوبر، بانخفاض 1.6 نقطة عن مستواه المعدل في سبتمبر، لكنه ظل أعلى بنسبة 5.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأقل بنسبة 16.4% من ذروته المسجلة في مارس 2022.

وأشار التقرير إلى تراجع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 4.5% على أساس شهري، مع انخفاض أسعار القمح نتيجة ضعف الطلب الدولي وتحسن توقعات الإنتاج، خاصة في الأرجنتين، فضلا عن توقعات بتخفيف القيود المفروضة على صادرات منطقة البحر الأسود. كما تراجعت أسعار الذرة بفعل ضغوط موسم الحصاد في الولايات المتحدة وتوقعات وفرة المعروض في أمريكا الجنوبية، بينما ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.6% نتيجة تأخر الحصاد في بعض الدول المصدرة وتأثير الظروف الجوية وارتفاع التكاليف.

وفيما يتعلق بالسلع الأخرى، انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 1.2%، ومؤشر منتجات الألبان بنسبة 1.1%، بينما ارتفع مؤشر الزيوت النباتية بنسبة طفيفة بلغت 0.3%. وفي المقابل، سجل مؤشر أسعار السكر ارتفاعا بنسبة 6.6% مقارنة بسبتمبر، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2024، بزيادة سنوية بلغت 28.8%، نتيجة اضطرابات الأمطار في مناطق إنتاج قصب السكر بالبرازيل، ومخاوف بشأن آفاق الإنتاج في الهند والاتحاد الأوروبي وتايلاند.

وعلى صعيد الإنتاج العالمي، توقعت الفاو أن يبلغ إنتاج الحبوب خلال عام 2026 نحو 2.999 مليار طن، متراجعا عن المستوى القياسي المسجل في 2025، لكنه سيظل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، مع توقع انخفاض إنتاج الأرز بنسبة 2.5% إلى 552 مليون طن. كما رجحت ارتفاع المخزونات العالمية من الحبوب بنسبة 1.8% بنهاية المواسم في عام 2027، مقابل تراجع التجارة العالمية من الحبوب بنسبة 3.3% خلال موسم 2026/2027 إلى 507.7 مليون طن. وحذرت المنظمة من استمرار احتياج 41 دولة وإقليما، بينها 31 دولة أفريقية، إلى مساعدات غذائية خارجية، في ظل النزاعات وانعدام الأمن والصدمات المناخية المرتبطة بظاهرة النينيو.