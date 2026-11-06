عنجهية اللاعبين.. أيمن يونس: الحظ أنقذ الزمالك من فضيحة أمام مصر للتأمين

انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أداء لاعبي الفريق الأبيض خلال مواجهة مصر للتأمين في بطولة كأس مصر، رغم نجاح الفريق في حسم المباراة والتأهل إلى دور الـ16.

وقال أيمن يونس، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عنجهية لاعبي الزمالك كادت تتسبب في خروج الفريق من البطولة، لولا سوء الحظ الذي لازم فريق مصر للتأمين خلال اللقاء.

وأضاف: «عنجهية لاعبي الزمالك كانت هتتسبب في الخروج من الكأس، لولا سوء البخت والقائم قرر ينزل 5 سنتي بمزاجه عشان يحرم مصر للتأمين مرتين من أهداف محققة».

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد حقق فوزًا مثيرًا على مصر للتأمين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليحجز مقعده في دور الـ16.

وضرب الزمالك موعدًا مع إنبي في دور الـ16، بعدما تأهل الفريق البترولي إلى الدور ذاته عقب الفوز على بروكسي بنتيجة 3-2.

ويسعى الزمالك لمواصلة مشواره في بطولة كأس مصر والمنافسة على اللقب، بعدما تخطى عقبة مصر للتأمين في مباراة شهدت إثارة كبيرة وخمسة أهداف.