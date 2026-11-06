نجم الزمالك السابق : انتقال فتوح إلى الأهلي وارد.. وهذا سر أزماته

أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق، أن انتقال أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأبيض، إلى النادي الأهلي يظل احتمالًا واردًا في عالم كرة القدم، رغم ارتباط اللاعب بنادي الزمالك وانتمائه إليه.

وقال طارق السيد، خلال تصريحاته عبر قناة Modern MTI TV، إن كرة القدم لا تعرف المستحيل، مشيرًا إلى أن أحمد فتوح أحد أبناء نادي الزمالك، إلا أن ذلك لا يمنع احتمالية انتقاله إلى الأهلي، مستشهدًا بتجربة إمام عاشور، الذي كان معروفًا بانتمائه للزمالك قبل انتقاله إلى القلعة الحمراء.



وأضاف أن أحمد فتوح مطالب بتقديم بعض التضحيات من أجل نادي الزمالك، الذي كان له دور كبير في صناعة اسمه وتألقه، مؤكدًا أن النادي يمثل بيته الذي نشأ فيه، وأن انتقاله إلى نادٍ آخر قد يفقده العديد من المميزات، وفي مقدمتها شارة قيادة الفريق والمكانة التي يتمتع بها بين جماهير القلعة البيضاء.

وأوضح أن جماهير الزمالك ترتبط بأحمد فتوح بشكل كبير، وهو ما يستدعي من اللاعب مراعاة هذه العلاقة وتقدير قيمة النادي الذي ساهم في وصوله إلى مكانته الحالية.