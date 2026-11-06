أجرى الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال تعديلًا على التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مصر للتأمين المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

الزمالك يجري تعديلًا على التشكيل أمام مصر للتأمين بعد إصابة فتوح

ودفع الجهاز الفني بأحمد خضري بدلًا من أحمد فتوح في التشكيل الأساسي بعد تعرض الأخير للإصابة خلال عمليات الإحماء.

وأصبح تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي"الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي - محمد حمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عمر عبد العزيز وأحمد حسام ومحمد فرج والسيد أسامة ويوسف وائل " فرنسي" ومحمود جهاد وآدم كايد وسيف جعفر.