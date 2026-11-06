تشكيل هجومي لـ الزمالك في مواجهة مصر للتأمين بكأس مصر

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة معتمد جمال التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة مصر للتأمين المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تشكيل هجومي للزمالك

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي"الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : أحمد شريف – ناصر منسي - محمد حمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

عمر عبد العزيز وأحمد حسام وأحمد خضري ومحمد فرج والسيد أسامة ويوسف وائل " فرنسي" ومحمود جهاد وآدم كايد وسيف جعفر.