الغلق الفوري والحبس| إجراء جديد من التموين لضبط الأسعار.. التفاصيل الكاملة

استهل الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العام الجديد ببدء أول اجتماعاته التنظيمية لقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية طبقاً للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 200 لسنة 2023 والخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع موضع التنفيذ.

قرارات وزير التموين لضبط الاسعار

سيتم تشكيل لجنة عليا بالوزارة تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية والإدارة المركزية للرقابة والإدارة المركزية للتوزيع، والتي بدورها سيكون لها أمانة فنية خاصة بمتابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية.

وزير التموين

تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم "مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن"، وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية، لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه.

ضبط الاسواق

وتهدف هذه اللجنة الى رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة، التي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين، للعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.

رئيس الوزراء يتابع نتائج ضبط الاسعار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من ضبط الأسعار بالأسواق، لا سيما في ضوء قرار الحكومة، بشأن تطبيق الأسعار الاسترشادية على سلع «زيت الخليط، الفول، الأرز، اللبن، السكر، المكرونة، الجبن الأبيض».

رئيس الوزراء

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية، إلى تدوين الشركات الأسعار الاسترشادية لهذه السلع مطبوعة على منتجاتها خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى مطالبة وزارة التموين الشركات المتعاملة بالسلع الأساسية؛ بإخطارها بكميات ونوعية السلع المخزنة، مع التأكيد على متابعة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التموين؛ آليات تنفيذ القرار وتوافر السلع بالأسواق.

سلع أساسية

وتابع: «الأجهزة الرقابية تتواجد بصورة يومية على مستوى جميع المحافظات وفي الشارع؛ وسوف تتابع كافة الأمور المتعلقة بهذه السلع، وفي حال رصد أي مخالفة أو تلاعب بالأوزان؛ سيتم ضبطها وتطبيق نصوص القانون».

تحذير شديد اللهجة للمتلاعبين بالأسعار

حذر المستشار محمد الحمصاني، البائعين من التعرض إلى عقوبات الغرامة والحبس في حال مخالفة أسعار البيع الاسترشادية، طبقا لنصوص المادة 71 من قانون حماية المستهلك.

المستشار محمد الحمصاني

وأضاف، أن الحكومة تأمل في ضوء جهود الأجهزة الرقابية على الأسواق، وكذلك الأمانة الفنية للجنة الوزارية؛ أن تسهم في تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، منوها إلى احتمالية إضافة المزيد من السلع الأخرى في المستقبل؛ لإضافتها ضمن السلع الاستراتيجية.

تحذير للمتلاعبين بالاسعار

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن وزارة العدل بصدد إجراء تعديلات لمشروع قانون؛ تسمح بتشديد العقوبات على مخالفة الأسعار أو حجب السلع عن العرض بالأسواق، وأن الفترة المقبلة سوف تشهد بدء الشركات في وضع الأسعار السلع على المنتجات بعد تطبيق القرار الوزاري بصورة رسمية عقب نشره بالجريدة الرسمية.